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Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
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Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı. Mahsur kalanların çarşaflarla pencerelerden inmeye çalıştığı ve yardım çığlıklarının yükseldiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Bir otel çalışanı ise "Bir adam bebeğini sarkıtarak, 'Battaniye getirin, tutun! Bebeğimi aşağı atacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini duyurdu. Türkiye'yi yasa boğan yangında gördü tanıkları yaşanan dehşet anlarını anlattı.

"DİREKT KENDİLERİNİ ATTILAR"

Görgü tanığı Barış Salgür, AA muhabirine, yandaki otelde çalıştığını, mesaisi bittikten sonra odasına geldiğini, sesler üzerine dışarı çıktığında herkesin pencereden "imdat" diye bağırdığını gördüğünü ifade etti. Telaşlandıklarını, otelin üst tarafında dumanları gördüğünü aktaran Salgür, "İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada 2 kadın vardı. Direkt kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler, itfaiye müdahale etti. Biz ipi atabildiğimiz kadar ileriye atmaya çalıştık. Orada yaşlı adam vardı, o bağladı. Tutunmaya çalıştı ama eli kaydı düştü, ayağı kırıldı. Ona yardımcı olmaya çalıştık" diye konuştu.

Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

"GELDİĞİMDE OTEL YANIYORDU"

Yardıma gelenlerden İdris Bilgin de sabah saat 06.00 sıralarında bölgeye vardığını, cenazelerin çıkarılmasına yardımcı olduğunu anlattı. Yandaki otellerden battaniye alarak bölgeye getirdiğini ifade eden Bilgin, "Geldiğimde otel yanıyordu. Ekipler yangını söndürmeye çalışıyordu. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

"İNSANLAR CAMLARDAN ATLIYORLARDI"

Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların sesine kalktıklarını, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indiklerini belirtti. İnsanların yangının dehşetiyle camlardan atladığını aktaran Atmaca, yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduklarını kaydetti.

Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

"BATTANİYE GETİRİN, BEBEĞİMİ ATACAĞIM"

Atmaca, böylece insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Çabamız ne kadar faydalı oldu, onu bilemiyorum. Gözümüzün önünde insanlar can verdi, bu durum psikolojimizi bozdu. Sonra itfaiye geldi ama otelin yüksek olması itfaiyenin çalışmasını zorlaştırdı. Biz de yardımcı olmak için battaniye, yatak getirdik. İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. Bir adam bebeğini sarkıtarak, 'Battaniye getirin, tutun! Bebeğimi aşağı atacağım' dedi. Allah'tan o ara itfaiye geldi de çocuğu kurtardı. Kurtarma çalışmaları hızlı olsa da alan geniş olduğu için çoğu insan gözümüzün önünde can verdi." ifadelerini kullandı.

Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Bolu belediyesine kayyum atansın

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Ne zor bir durum. Dün güle oynaya kayak yapanlar, bugün ateşten kaçmak canını kurtarmak için ölümü göze alarak pencerelerden atlıyorlar.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

İnsanın yüreği yanıyor bu görüntülere Allah kimseye yaşatmasın böyle bir durum

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

insanlae kendilerine 120 bin liralik iphone alacagina bu luks takintilarindan vagecsin otele giderken yanlarında hallattan merdiven dumandan koruyacak dalgic gozlugu duman maskesi falan alsin evine koysun yaninda otele götürsun simdi Allah adını yazin duvarlara asin falan desek hemen tedbir diye itiraz edenler tedbir de almıyor dogru dusurt tedbirler alinsa alkol yasaklansa bugunku yasanan olayların verdigi can kaybi suan yuzde 99 oraninda az olmus olacakti ama nerde nerde

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Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

Çok acı bir durum

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