Bolu'da Esrarengiz Kazı Devam Ediyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gizli bir şekilde yürütülen kazı çalışmaları hakkında köylüler konuştu. Kazı alanına hiç kimsenin yaklaştırılmadığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi. Kazıda ne arandığı ise henüz açıklanmadı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde Zonguldak'tan gelen maden işçilerinin yer aldığı, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen esrarengiz kazıyla ilgili, kazının yapıldığı Kovucak köyündeki vatandaşlar konuştu. Köylülerden İskender Beşlioğlu, "1990'lı yıllarda yol yapılırken, buradan 2 tane mezar ve sandık gibi bir şey çıkmıştı. Başka bir şey bilmiyoruz" dedi. Köylülerden Mehmet Kapucu ise "Bizi yaklaştırmıyorlar. Biz kenardan, uzaktan görüyoruz sadece. Hazine olduğu için kazılıyor deniliyor" diye konuştu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma gerekçesiyle Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından mayıs ayında Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi bölgeye getirildi. Madenciler, alanda yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleri kuran madenciler, 2 aylık süreçte, yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda yoğun güvenlik önlemi aldı.

Köylüler, esrarengiz kazıda ne arandığının açıklanmasını istiyor.