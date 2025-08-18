Bodrum’da Tekne Yangını: 1 Kişi Kurtarıldı

Bodrum’da Tekne Yangını: 1 Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gündoğan Koyu'nda demirli bir teknede çıkan yangında 1 kişi çevredeki botlar tarafından kurtarılırken, alevler 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki teknede yangın çıktı. Teknedeki 1 kişi çevredeki botlar tarafından kurtarılırken, alevler 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Gündoğan Koyu'nda demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü. Teknede bulunan 1 kişi, çevredeki botlar ile kurtarıldı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından alevler söndürüldü. Teknede hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz

Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü

Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.