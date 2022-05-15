Bodrum'da havalar ısındı, yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti - Haberler

Bodrum'da havalar ısındı, yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Muğla'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turist, plaja akın etti.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'da güneşi gören yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler denize girerek güneşin ve güzel havanın keyfini çıkardı. Bazıları plajda uzanıp güneşlendi, bazıları ise kentin işlek caddelerinde yürüyüş yaptı. Özellikle başta Kumbahçe olmak üzere, Bitez, Gümbet ve Ortakent mahallerinde yerli ve yabancı turistler denize girdi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel