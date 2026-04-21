Böcek Ailesini Otelde Kilitli Bırakan Resepsiyonist İlk Duruşmada Tahliye Oldu.

(İSTANBUL) Tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde zehirlenerek ölen anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve çocukları Kadir Muhammet ile Masal'ın ölümüyle davanın ilk duruşması görüldü. Böcek ailesinin otelde kilitli kalmasına neden olan yabancı uyruklu resepsiyonist Muhammed Moeen Ud Dın Chıstı ilk duruşmada tahliye edildi. Olayda oğlu, gelini ve iki torununu kaybeden Yılmaz Böcek adliye önünde adalet çağrısında bulundu, "Benim oğlum, gelinim geri gelmeyecek. Ama en azından bunu yapanlar ceza alırsa vicdanımız biraz rahat eder" dedi. Avukat Yaşar Balcı da "Dosya kapsamında resepsiyonda görevli olan, kapıyı kilitleyen yabancı uyruklu bir şahıs var. Onunla ilgili tahliye kararı verildi" diye konuştu.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek ölen anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve çocukları Kadir Muhammet ile Masal'ın ölümüyle davanın ilk duruşması görüldü. "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklu otel sahibi Hakan Oğlak "İlaçlama için bu şirketi (DSS) seçmemizin sebebi sertifikalarının Google yorumlarının ve referanslarının bilinir olması" dedi. Ayrıca "Ben bu şirketin sertifikasının olup olmadığını nereden sorgulayabilirim?" ve "Bu sorgulamayı yapmadığım için suçlanmam şart mı?" sözleriyle kendisini savundu. Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan Servet Böcek'in annesi Cemile Yılmaz, "Sanıklardan şikayetçiyim, sonuna kadar herkesin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. İki tane yavrunun, iki tane torunumun günahı neydi?" diye sordu.

İlk duruşma tutuklu sanıklardan resepsiyonist Muhammed Moeen Ud Dın Chıstı'nin tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Tahliye olan Chıstı'nın Böcek ailesi dahil, otelde kalanların üzerine kapıyı kilitleyip dışarıya yemeğe gitmesi tepki çekmişti. Baba Servet Böcek'in zehirlenen çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalışırken kapıyı açma çabaları güvenlik kameralarına yansımıştı.

Duruşma çıkışı Çağlayan'daki İstanbul adliyesi önünde açıklama yapan avukat Yaşar Balcı, mahkemenin ara kararını ve duruşma sürecini detaylarıyla aktardı. Balcı, sanıkların savunmalarına ilişkin, "Bugün yargının beklediği gibi ailenin de sabırsızlıkla beklediği duruşma yapıldı. Duruşmada sanıklar suçtan kurtulmaya yönelik birtakım iddialar ortaya attılar. Fakat mahkeme bunları dikkate almadı" dedi.

Kapıyı kilitleyen resepsiyonist hakkında tahliye

Mahkemenin verdiği kararları aktaran Balcı, "Tutuklulukların devamına ilişkin bir karar verdi ve dosyayı mütalaaya hazırlaması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na tevdi etti. Sadece dosya kapsamında resepsiyonda görevli olan, kapıyı kilitleyen yabancı uyruklu bir şahıs var. Onunla ilgili tahliye kararı verildi" ifadelerini kullandı. Duruşmanın ertelendiğini belirten Balcı, "Duruşmayı da 26 Haziran saat 10.30'a erteledi. O duruşmada savcının bir mütalaası olacak. Mütalaayı hazırladıktan sonra biz de bunlara ilişkin beyanlarımızda bulunacağız" diye konuştu.

Adalet vurgusu yapan Balcı, "Biz yüksek adaletine güveniyoruz. Öncelikli hedefimiz adaletin yerini bulması, hak ettiği cezayı sanıkların alması" dedi. Olayın boyutuna dikkat çeken Balcı, "Çok ciddi ihmaller zinciri var. Burada bir aile yok oldu" ifadelerini kullandı. Mahkemenin olası kast yönünden değerlendirme yapmasını beklediklerini dile getiren Balcı, "Onunla ilgili özellikle olası kasttan mahkemenin bir değerlendirme yapacağı inancındayız. Adalete de güveniyoruz. Suçların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"Sertifikalı firmalara dikkat edilmeli"

Açıklamasında halk sağlığına ilişkin uyarılarda bulunan Balcı, kontrolsüz ilaçlama uygulamalarına dikkat çekti. Balcı, "Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemesi sırasında ilaçlama yapan firmaların listesi düzenlenmekte. Her şekilde ilaçlama yapacak kişilerin özellikle bu listeyi kontrol ederek hem firmanın hem de uygulayıcının sertifikasyonunun olup olmadığına dikkat etmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Balcı, "Biz halka sesleniyoruz; bu uygulamalarda dikkatli firmalar bulunmalı. Sağlık Bakanlığı'nın elinde listesi var. O listede yer alan firmalara ilaçlama yaptırsınlar ve özellikle uygulayıcının sertifikasının olup olmadığına dikkat etsinler" çağrısında bulundu. Davanın sonuçlarının emsal olması gerektiğini belirten Balcı, "Bizim amacımız davadan gerekli cezaların alınması ama aynı zamanda ders niteliğinde olması gerekiyor. Başka insanlar ölmesin, masumlar zarar görmesin" dedi.

"Hastanelerle ilgili süreci başlatacağız"

Olayda ihmali bulunduğu iddia edilen sağlık kuruluşlarına da değinen Balcı, "İki hastane var. İki hastaneden bir tanesiyle ilgili, üniversite hastanesiyle ilgili maalesef bir soruşturma izni tarafımıza verilmedi. Bununla ilgili idari yargı süreci açılacak. Buna ilişkin davalar açacağız. Sürecin takipçisiyiz" diye konuştu.

"Gözümüzün içine bakarak yalan söylüyorlar"

Duruşma sonrası konuşan Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek ise sanıkların savunmalarına tepki göstererek, "Ben fazla bir şey beklemiyordum zaten. Bunlar sadece üzerlerindeki baskıyı atmaya çalışıyorlar. 'Bilmiyordum, hatırlamıyorum, kısa süre çalıştım' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Sanıkların birbirini suçladığını belirten baba, "Biri diyor 'emir aldım', diğeri 'hayır' diyor. Böyle sadece varsayımlarla konuşuyorlar. Gözümüzün içine bakarak yalan söylüyorlar. Sadece kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar" dedi. Olayın teknik boyutuna da dikkat çeken baba, kullanılan kimyasallara ilişkin şunları söyledi:

"Siz zehirli bir kimyasal madde kullanıyorsunuz. Bunu yapan kişilerin hiçbir yetkisi yok, hiçbir ehliyeti yok, hiçbir mesleki yeterliliği yok. Nasıl böyle bir zehri insanların yaşadığı yerde kullanabiliyorsunuz?"

Sanıkların savunmalarını eleştiren baba, "Yalan söylüyorlar" dedi.

"Bir aile yok oldu, sorumlular ceza almalı"

Alman basınından temsilcilerin de izlediği basın açıklaması sırasında adalet çağrısında bulunan acılı baba, "Eğer varsa bir adalet, adalet mutlaka yerini bulacaktır. Bizim tek tesellimiz bu" diye konuştu. Yaşanan kaybın geri döndürülemeyeceğini vurgulayan baba, "Benim oğlum geri gelmeyecek, gelinim geri gelmeyecek. Ama en azından bunu yapanlar ceza alırsa vicdanımız biraz rahat eder" dedi. Olayın başkalarına ders olması gerektiğini belirten baba, "Bir aile yok oldu. Bu işi yapanlar görsün ve 'biz yaparsak ne olur' diye düşünsün" diyerek sözlerini tamamladı.

arşiv: Böcek ailesinin kilitli kaldığı anlar

https://abone.ankahaber.net/haber/e533f536-46d5-4ae2-a862-b6997b3ef697/

Kaynak: ANKA