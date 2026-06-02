ABD dışındaki BMGK daimi üyeleri, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını eleştirdi

BM Güvenlik Konseyi’nde Lübnan için acil oturum düzenlendi. Fransa, Rusya, Çin ve İngiltere İsrail’in askeri genişlemesini eleştirirken ABD, İsrail’i hedef almayarak sorumluluğu Hizbullah ve İran’a yükledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyelerinin büyük bölümü, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını genişletmesini eleştirirken, Washington ise Tel Aviv'i eleştirmekten kaçındı.

Fransa'nın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi'nde "Lübnan" konulu acil oturum düzenlendi.

Burada konuşan Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont, oturumun "ABD himayesinde 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını önemli ölçüde genişletmesine" yanıt olarak talep edildiğini söyledi.

İsrail'in "işgalini" eleştiren Bonnafont, "İsrail ve vatandaşlarına güvenlik getirmekten uzak olan yeni bir işgal, yalnızca istikrarsızlığı körükleme riski taşıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da İsrail'in Lübnan'daki askeri faaliyetlerini Gazze'deki durumla karşılaştırarak, Lübnan'da "Gazze Şeridi'nin geniş çaplı işgal kontrolü ve nüfusun zorla yerinden edilmesiyle temizlenmesi senaryosunun neredeyse aynısının" yaşandığını söyledi.

İsrail güçlerinin derhal geri çekilmesini talep eden Nebenzia, aksi halde gerçek ateşkese ulaşmanın mümkün olmayacağını kaydetti.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ise "İsrail'in son 20 yıldan uzun süredir Lübnan'daki en derin askeri ilerleyişi" olduğuna dikkati çekti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı James Kariuki de İsrail'in orantısız şekilde gerilimi tırmandırmasını kınadı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise diğer üyelerden farklı bir yaklaşım sergileyerek, İsrail'in ihlallerine değinmeden sorumluluğu Hizbullah ve İran'a yükledi.

"Lübnan'daki durum son derece endişe verici"

BM Afrika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martha Ama Akyaa Pobee de yaptığı konuşmada, diplomatik çabalara "başarı şansı tanınması gerektiğini" söyledi.

Pobee, Tahran'dan ABD ile diyaloğun askıya alınması, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve diğer cephelerin harekete geçirilmesine yönelik tehditlerin bildirildiği bir dönemde daha fazla gerilimin kabul edilemez olduğu uyarısında bulundu.

"Lübnan'daki durum son derece endişe verici." diyen Pobee, sahadaki gelişmelerin "tehlikeli ve endişe verici bir tırmanışa işaret ettiğini" belirtti.

Ne olmuştu?

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İsrail basını, Dahiye'ye düzenlenecek saldırıların ABD tarafından son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü.

Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
