İbb Davası'nda 43'üncü Gün Başladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 414 sanıklı İBB davasının 43. duruşması Silivri'de iş insanı Yunus Göçer'in savunmasıyla başladı. Göçer, hakkındaki suçlamaların hukuki temeli olmadığını söyledi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu, 68 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı İBB Davası'nın 43'üncü günü Silivri'de iş insanı Yunus Göçer'in savunmasıyla başladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 43'üncü gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılıyor. Tutuksuz olarak yargılanan İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da bugünkü duruşmaya katıldı.

Duruşmada ilk olarak iş insanı Yunus Göçer savunma yaptı. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu belirten Göçer, "Hakkımdaki isnatların bir hukuki temeli olmadığı çok açıktır ve heyet tarafından bu durumun görüleceği ve gözetileceği kanaatindeyim. Yalnızca eylem 79'dan yargılanmaktayım. Enteresan olan kısım, İBB ve iştirakleriyle 5, 10, 15, 20 sözleşme yapan firmalar burada değil. Olmamaları da doğru olandır. Sözleşme yapmak burada olmayı gerektirmez. Sözleşme yapmak suç teşkil etmez. Ben ve benim gibi insanlar buradaki kişi sayısını tamamlıyoruz. Bir hukukçu olarak iddianamenin tamamını okumaya çalıştım. Temsilcisi bulunduğum şirket, oluşan algıdan dolayı davaya dahil edilmiştir" dedi.

Kaynak: ANKA
