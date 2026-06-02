Kullanmayı öğrenmek için bindiği elektrikli motosikletten düşüp öldü
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 66 yaşındaki Sefanur Cankurt, kullanmayı öğrenmeye çalıştığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletten düşerek başını beton zemine çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi kadın, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Cankurt, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosikleti kullanmayı öğrenmeye çalışan 66 yaşındaki Sefanur Cankurt, düşerek başını beton zemine çarptı. Beyin kanaması geçiren 4 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
EVİNİN ÖNÜNDE KAZA GEÇİRDİ
Kaza, Kaynarca ilçesine bağlı Güven Mahallesi'nde meydana geldi. Sefanur Cankurt, evinin önünde 3 tekerlekli elektrikli motosikleti kullanmayı öğrenmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düştü.
Düşme sırasında başını beton zemine çarpan Cankurt ağır yaralandı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sefanur Cankurt hastaneye kaldırıldı.
Başına aldığı darbe nedeniyle beyin kanaması geçirdiği belirlenen 66 yaşındaki kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
4 çocuk annesi Sefanur Cankurt'un cenazesi, Güven Mahallesi'ndeki Balcılar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Balcılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.