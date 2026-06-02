Lastik tamiri yaptığı TIR'ın körüğü patladı, ağır yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda lastik tamiri yapan 25 yaşındaki Hakkı Umut Çamurcan, TIR'ın hava körüğünün patlaması sonucu oluşan şiddetli basınç nedeniyle ağır yaralandı; hastaneye kaldırılan genç ustanın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan 25 yaşındaki lastik tamircisi Hakkı Umut Çamurcan, tamir gerçekleştirdiği sırada TIR'ın körüğünün patlaması sonucu meydana gelen şiddetli basınçla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bu sabah saatlerinde feci bir iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, saat 10.30 sıralarında Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi sınırları içindeki D-100 kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki lastikçide yaşandı.

KÖRÜK PATLADI, SIKIŞAN HAVA DEHŞET SAÇTI

25 yaşındaki lastik ustası Hakkı Umut Çamurcan, iş yerine gelen bir TIR’ın lastik tamiri işlemlerini gerçekleştirmek üzere aracın altına eğildi. Çamurcan lastik üzerinde hassas çalışmasını yürüttüğü esnada, henüz belirlenemeyen bir nedenle TIR’ın içi hava dolu olan süspansiyon körüğü büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle körükte sıkışan havanın oluşturduğu devasa basınç, genç işçiye isabet etti. Talihsiz lastikçi, patlamanın şiddetiyle ağır şekilde yaralandı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çevredeki vatandaşların ve istasyon çalışanlarının dehşet anlarına tanıklık ederek durumu bildirmesi üzerine, olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olan Hakkı Umut Çamurcan, ambulansa alınarak acil koduyla hastaneye kaldırıldı. Hastanede derhal tedavi altına alınan 25 yaşındaki Çamurcan'ın sağlık durumunun oldukça ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonunda yaşanan patlama ve kaza ile ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
