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COX'S Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı ve Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'da soykırım kararına ilişkin "2017'de yaşananlar soykırımdı. UAD kararı sadece kağıt üzerinde kalmamalı. Kararın uygulanması sağlanmalı." dedi.

UAD'nin Myanmar'ın 2017'de Arakan Eyaleti'nin kuzeyinde Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine ve soykırımı önleme ile cezalandırma yükümlülüklerini ihlal ettiğine hükmeden kararının ardından, Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan binlerce Arakanlı Müslüman, kamptaki futbol sahasında bir araya geldi.

Ellerinde pankartlar tutan yaklaşık 20 bin Arakanlı Müslüman, Lahey'in bu kararının hesap verebilirlik oluşturması ve Myanmar'a dönmeleri için gerekli koşulların sağlanması talebinde bulundu.

Rahman, burada yaptığı konuşmada, "2017'de yaşananlar soykırımdı. UAD kararı sadece kağıt üzerinde kalmamalı. Kararın uygulanması sağlanmalı." diye konuştu.

"Gerçeği kabullenmek adalet için bir başlangıçtır"

UAD'nin kararında Myanmar ordusunun amacının Arakanlı Müslüman halkın çoğunluğunu yok etmek olduğunun altının çizildiğini anımsatan Rahman, "Hiçbir karar, hayatını kaybedenleri geri getiremez ya da sevdiklerini kaybetmenin acısını telafi edemez. Ancak gerçeği kabullenmek, adalet için bir başlangıçtır." ifadesini kullandı.

Rahman, söz konusu soykırımda hayatını kaybeden Arakanlı Müslümanları saygıyla anarak, UAD kararının sadece bir toplumun acılarını değil aynı zamanda bu toplumun kimliği ve tarihini de tanıdığını aktardı.

Kararın uygulanması için birinci öncelik sorumluların hesap vermesi

UAD kararının uygulanması için 4 öncelikleri olduğunu belirten Rahman, bunlardan birincisinin soykırımın sorumlularının hesap vermesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Rahman, Myanmar'ı, Soykırım Sözleşmesi kapsamında yasaklanan suçları işlediğinden şüphe duyulan kişileri soruşturmaya, yargılamaya ve cezalandırmaya davet ederek, bu ülkenin aynı zamanda iç hukukundaki açıkları kapatarak bu tür suçların gelecekte işlenmesini önleyecek tedbirler alması gerektiğini dile getirdi.

Kararın uygulanması noktasında uluslararası işbirliği ve baskının sürdürülmesinin önemini vurgulayan Rahman, BM üyesi ülkeleri bu kararın uygulanması için birlikte çalışmaya davet etti.

Arakanlı Müslümanların güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşlerinin sağlanması

Rahman, ikinci önceliğinin Arakanlı Müslümanların, Myanmar'daki topraklarına güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönmelerinin sağlanması olduğuna işaret ederek, birbirinden koparılmış ailelerin yeniden bir araya getirilmesi, mümkün olan her yerde evlerin, arazilerin ve mülklerin eski haline getirilmesi çağrısında bulundu.

Kimsenin yeniden tehlikenin içine atılmaması gerektiğinin altını çizen Rahman, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanların vatandaşlık hakkını, seyahat özgürlüğünü, ayrımcılığa karşı korumayı ve topluluğun geleceğini etkileyen kararlara katılım hakkını garanti etmesi gerektiğini vurguladı.

Rahman, üçüncü önceliğinin de soykırımdan etkilenen kişiler için tazminat olduğunu belirterek, Myanmar'ın bireysel ve toplu tazminat ödemesi gerektiğini ve iki yıl içinde onarıcı tedbirleri ve önerilen düzenlemeleri ayrıntılı olarak açıklayan bir rapor sunması gerektiğini söyledi.

Son önceliğinin ise hukuki ve kurumsal reformlar, güvenlik güçlerinin eğitimi ve etkili sivil denetim yoluyla gelecekteki zulümlerin önlenmesi olduğunu kaydeden Rahman, BM üyesi ülkelerin UAD kararlarına uyma zorunluluğu olduğunun altını çizdi.

Uluslararası yardım çağrısında bulundu

Rahman, geri dönmeleri için uygun şartlar sağlanana kadar Bangladeş'te yaşayan Arakanlı Müslümanlar için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Bangladeş'te bulunan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman'ın gıda, eğitim, sağlık, barınma ve korunma ihtiyaçları olduğuna dikkati çeken Rahman, Bangladeş'in bu yükü tek başına kaldıramayacağını vurguladı.

Rahman, bu davayı UAD'ye getirdiği için Gambiya'ya, davayı desteklediği için İslam İşbirliği Teşkilatına ve dava sürecine dahil olan 11 ülkeye teşekkürlerini ileterek, kararın verildiği gün olan 19 Kasım 2026 tarihinin "Arakanlı Müslümanların eve dönüş yolculuğunun başlangıcı" olarak hatırlanmasını umduğunu kaydetti.

Kaynak: AA