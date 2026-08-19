BM'den Batı Şeria ve Gazze'de artan sıkıntılara ilişkin endişe

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusu ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki faaliyetlerini yoğunlaştırması nedeniyle bölgedeki Filistinlilerin daha fazla sıkıntı yaşamasının endişe verici olduğunu söyledi.

Dujarric salı günü yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler için güvenlik ve insani durumun giderek kötüleşmesinden derin endişe duyuyoruz" dedi.

Sözcü, Batı Şeria'da şiddetin tırmanması, yerleşimcilerin varlıklarını genişletmesi, Filistinlilerin hareket ve erişimine ağır kısıtlamalar getirilmesi ve ekonomik fırsatların giderek daralmasının artık olağan hale geldiğini belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) bildirdiğine göre İsrail güçleri, pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin Cebel en-Nasr mahallesinde yaklaşık 10 Filistinli aileye, Nur Şems Mülteci Kampı civarında yürütülen askeri faaliyetler nedeniyle evlerini yedi saatliğine terk etme talimatı verdi.

OCHA, "İsrail'e ait askeri buldozerler, bir yolu kısmen kazarak su ve kanalizasyon şebekelerine zarar verdi. Geri çekilmeden önce Filistinlilere ait arazilerde kazı çalışmaları yürüttü. İsrail güvenlik güçleri geri çekildikten sonra ailelerin evlerine döndüğü ve belediye ekiplerinin hasar gören altyapıyı onardığı bildirildi" dedi.

Açıklamada, OCHA ortaklarının Gazze'de devam eden askeri faaliyetlerin sivil halk üzerindeki etkisinden de endişe duyduğu dile getirildi.

Ajans ortaklarının, Gazze'de özellikle de 2,1 milyonluk nüfusunun çoğunun şeridin yarısından daha az bir alanda mahsur kaldığı "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgenin batısında hava saldırıları, top atışları, silah atışları ve denizden saldırılar rapor ettiği de bildirildi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü ise pazartesi günü yaptığı açıklamada Gazze'nin tarımsal kapasitesinin büyük ölçüde zarar gördüğü uyarısında bulundu. Yeni bir değerlendirmeye göre, ekili arazilerin yalnızca yüzde 3'ü hem erişilebilir hem de zarar görmemiş durumda. Örgüte göre bu durum, yerel gıda üretimini ve çiftçilerin geçim kaynaklarını daha da zayıflatıyor.

OCHA, bölgede devam eden askeri faaliyetlere ve kısıtlamalara rağmen BM ve ortaklarının mümkün olan her yerde insani yardım sağlamaya, temel hizmetleri desteklemeye ve kritik insani yardım operasyonlarını kolaylaştırmaya devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua