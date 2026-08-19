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TIR şoförü kazadan önce canlı yayında şarkı söylemişti

TIR şoförü kazadan önce canlı yayında şarkı söylemişti
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Aksaray'da madeni yağ yüklü TIR'ın şarampole devrilip yanması sonucu hayatını kaybeden sürücü Burak Karagöz'ün, kazadan yaklaşık 1 saat önce sosyal medyada canlı yayın yaparak 'Tanrı istemezse' şarkısına eşlik ettiği ortaya çıktı.

AKSARAY'da şarampole devrilip yanan madeni yağ yüklü TIR'da hayatını kaybeden sürücü Burak Karagöz'ün (30), kazadan yaklaşık 1 saat önce sanal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Karagöz'ün, kayıt sırasında 'Tanrı istemezse' şarkısına eşlik ettiği görüldü.

Kaza, dün 12.30 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu gişeleri yakınında meydana geldi. İzmit'ten Adana'ya madeni yağ taşıyan Burak Karagöz yönetimindeki 14 KL 531 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde yüklü madeni yağ alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler sürücü Karagöz'ün yangında hayatını kaybettiğini belirledi. Bekar olduğu öğrenilen Karagöz'ün cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine götürüldü.

ŞARKIYA EŞLİK ETMİŞ

Karagöz'ün kazadan yaklaşık 1 saat önce sanal medya hesabından yaptığı canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı. Karagöz'ün, o sırada dinlediği 'Tanrı istemezse' adlı şarkıya eşlik ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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