Bitlis'te Güvenlik ve Asayiş Raporu: Terörle Mücadele Devam Ediyor

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentin son 3 aylık güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili verileri değerlendirdi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Son 3 ayda jandarma ve emniyet birimlerinin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği 1048 kırsal ve 9 şehir operasyonunda 9 kişinin gözaltına alındığını belirten Karakaya, bu şüphelilerden birinin tutuklandığını, 2 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandığını kaydetti.

Konut dokunulmazlığının ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz, hakaret, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, cinsel saldırı ve tehdit olaylarında 2024 yılının mayıs, haziran ve temmuz aylarına göre yüzde 3 oranında azalma gerçekleştiğini bildiren Karakaya, motosiklet hırsızlığı, evden hırsızlık, işyeri ve kurumdan hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 düşüş sağlandığını vurguladı.

Son 3 ayda kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 193 kişinin yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildiği bilgisini veren Karakaya, ifade için aranan 703 kişinin de yakalanarak haklarında adli işlemlerin yapıldığını belirtti.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 35 tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 5 uzun namlulu tüfek ve 39 av tüfeği ele geçirildiğini ve 95 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını dile getiren Karakaya, organize suçlarla mücadele kapsamında da kentte gerçekleştirilen 2 operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 8'nin tutuklandığı, 12 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandığını söyledi.

Son 3 ayda "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan gerçekleştirilen 28 operasyonda yakalanan 38 şüpheliden 32'sinin tutuklandığını, bir kişiye de adli kontrol tedbiri uygulandığını bildiren Karakaya, "Uyuşturucu kullanmak suçundan 140 olay meydana gelmiş, 151 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu olaylar neticesinde 26 kilogram sentetik uyuşturucu, 28 kilogram esrar, 33 sentetik ecza hapı, 3 uyuşturucu hap ve 467 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi korumak için uyuşturucuya karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

Geride bırakılan son 3 ayda il genelinde 41 siber, 3 güvenlik, 40 terör, 5 kaçakçılık, 1 narkotik ve 24 asayiş olmak üzere 114 suç unsuru hesabın tespit edildiğini ifade eden Karakaya, terörle iltisaklı 40 ve çevrim içi çocuk istismarı suçu kapsamında ise 6 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini kaydetti.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilde uluslar arası koruma altında 92, ikamet izni bulunan 210 yabancı uyruklu ve geçici koruma altında 1005 Suriyelinin bulunduğunu anlatan Karakaya, şu bilgileri verdi:

"1 Mayıs 2025 tarihinden bugüne kadar düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 35 operasyon gerçekleştirilmiş, 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 154 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Organizatörlerden 19'u tutuklanmış, 24 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmişlerdir. 3 mobil göç noktası aracında da 526 kişinin kimlik denetimi yapılmıştır. Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de huzur ve güven ortamını bozmak isteyen hiç kimseye asla müsaade etmeyeceğiz."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul katıldı.