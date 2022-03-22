Bitlis'te 40 eve 'çığ' tahliyesi

BİTLİS'te merkeze bağlı Gazibey Mahallesi'nde çığ riski nedeniyle 40 ev, tedbir amaçlı boşatıldı. Bitlis AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan "Bu bölgede 5 ayrı noktada, aktif durumda olan çığ patikası olduğunu tespit ettik" dedi.

Kentte son 1 haftadır aralıklarla süren kar yağışı, çığ riskini de beraberinde getirdi. Merkeze bağlı Dideban Dağı'nın eteklerindeki Sapkor bölgesindeki Gazibey Mahallesi'ndeki 40 ev, çığ tehlikesi nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan evlerde yaşayanlar otel ve polisevine yerleştirildi.

Tunçtan, riskin ortadan kalkmasının ardından evlere dönüş olabileceğini belirterek, "Dolayısıyla olası bir afet durumunda çığ afeti durumunda vatandaşımızın can güvenliği için bu geçici tahliyeyi yapmak zorunda kaldık. Yağışın durmasına müteakip bizler risk bertaraf edildikten sonra alacağımız ikinci bir kararla vatandaşlarımız tekrardan evlerine dönebileceklerdir. Bitlis Belediyesi ekipleri tarafından hane hane gezilerek, bu konuda bilgilendirme yapılarak tebligatlar iletildi. Vatandaşlarımızın da bu konuda biraz duyarlı olmalarını istiyoruz. Zira son zamanlarda yağan kar yağışı ve patikalarda oluşan kar birikintileri böyle bir riskin olduğunu bize gösteriyor" ifadelerini kullandı.