Aydın Nazilli'de çilek bahçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Aydın Nazilli'de çilek bahçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi’nde çilek bahçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarmanın saat 16.30 sıralarındaki baskınıyla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı malzemelerine el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çilek bahçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İsabeyli Mahallesi'nde çilek bahçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, saat 16.30 sıralarında baskın yapan jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan F.A. (55), E.B. (71), S.A.İ. (61), A.İ. (53), D.A. (22) ve E.K. (58) isimli şüpheliler karakola götürülürken, kazı malzemelerine de jandarma tarafından el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.