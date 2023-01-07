Bir ilimiz bu haberle yatıp bu haberle kalkıyor! "Gelin erkek çıktı" olayında damadı zora sokacak iddia

Aydın'da bir düğün sonrası karakolda biten olay sonucunda gelinin aslında erkek olduğu öğrenilmişti. Gelin ve damadın düğünde oynadığı anlar sosyal medyada gündem olurken şok etkisi yaratan bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre damat C.B.'nin, düğünde gelinlik giyen İ.'nin trans birey olduğunu bildiği öne sürüldü.

Aydın Karacasu'da karısından ayrı yaşayan C.B. isimli adam, sevgilisiyle resmi olarak evlenemediği için bir salon tutarak düğün merasimi düzenledi.

KARAKOLDA ERKEK OLDUĞUNU ÖĞRENDİLER

Düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü. Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen şahsın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. İddialar üzerine düğün yapan damat C.B. ile erkek olduğu halde gelinlik giyip C.B. ile evlendiği ileri sürülen İ. takma adlı M.K.'nin ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi. C.B. ile İ. takma adıyla tanınan çiftin sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafı ve videolar en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı.

DAMADIN, BÜTÜN GERÇEKLERİ BİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Bölgedeki yerel gazetecilerin iddiasına göre damat, gelinin trans birey olduğundan haberdardı.

DÜĞÜNDEN GÖRÜNTÜLERİ DE PAYLAŞTILAR

Öte yandan yayınlanan görüntülerde, gelin ve damadın yaptıkları düğünde İbrahim Tatlıses'in "Seviyorum kime ne. O yar benim kime ne" türküsü ile davetlilerin önünde oynadıkları görüldü. İkilinin düğünden sonra ortak kullandıkları sosyal medya hesaplarından da düğün fotoğrafları ile videoları paylaştıkları görüldü.

C.B. ile resmi nikahlı karısının birbirlerine karşılıklı olarak boşanma davası açtığı da öğrenildi.