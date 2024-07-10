Seyir halindeki araca uzun namlulu silahlarla saldırdılar: 2 ölü, 4 yaralı

Bingöl'de husumetli aileleri hiçbir çıkar gözetmeden barıştırmak için araya giren kişi ve ailesinin bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ARACI HEDEF ALDILAR

Olay, 5 Temmuz'da akşam saatlerinde, Diyarbakır Bingöl kara yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobile, plakası belirlenemeyen otomobilden, kimliği belirsiz kişiler, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Olayda, otomobildeki S.M., eşi E.M., çocukları E.M. ve M.E.M. ile Hebun Fahrioğlu ve Reşit Akyol yaralandı.

YARALILAR HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hebun Fahrioğlu ve Reşit Akyol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akyol ve Fahrioğlu'nun cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilip, toprağa verildi.

HUSUMETLİLERİN BARIŞI İÇİN UĞRAŞIYORDU

Yaralı kurtulan S.M., ifadesinde, husumetli 2 ailenin barışı için yanına eşini ve çocuklarını da alıp, kırsal Başbuğ Mahallesi'ne gittiklerini ve dönüş yolunda olayın gerçekleştiğini belirterek, "Kara yolu ortasındaki ayırıcı alana kendimi ve çocuklarımı attım. Öyle kurtulduk. Taraflarla bir husumetim yok. Ben sadece Allah rızası için araya girmek istedim. Bölgede birçok kan davası ve kavga sonucu sorunlu olan aileleri barış heyeti olarak çıkarsız ve sadece Allah rızası için barıştırmak için girişimde bulundum" dedi.

"BENİ VE AİLEMİ ÖLDÜRMEK İÇİN SALDIRDILAR"

Olay günü de saldırıda öldürülen Hebun Fahrioğlu'nun ricası üzerine ailesiyle Diyarbakır'daki evinden köylerine götürüldüğünü anlatan S.M, "Barışa vesile olması amacıyla araçlarına aldılar. Saldırganlar, olay anında hedef gözetmeksizin arabulucu olan ben ve ailemi de öldürmek maksadıyla otomatik silahlarla saldırıda bulundular. 7 yaşındaki çocuğu öldürmeye kastedecek kadar canileşen katillerin bir an önce yakalanıp yüce Türk adaletine teslim edilmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

3 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Öte yandan, Jandarma Suç Araştırma Timi, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Güvenlik nedeniyle isimleri belirtilmeyen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 1 şüpheli tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.