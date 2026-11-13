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Türkiye maçı öncesi soğuk duş! İtalya, Fransa'yı öne geçtiğine pişman etti

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Türkiye maçı öncesi soğuk duş! İtalya, Fransa'yı öne geçtiğine pişman etti
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İtalya, geriye düşmesine rağmen Fransa'yı sahasında 3-1 yendi. İtalya, Fransa karşısında bir de penaltı atışından yararlanamadı.

  • UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında İtalya, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Fransa'yı 3-1 yendi.
  • Fransa 10. dakikada Michael Olise'nin golüyle öne geçti; İtalya 26. dakikada Francesco Pio Esposito ile eşitliği sağladı.
  • İtalya 63. dakikada Davide Frattesi ve 75. dakikada Francesco Pio Esposito'nun golleriyle skoru 3-1'e taşıdı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında İtalya ile Fransa karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya, 3-1 kazandı.

FRANSA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 10. dakikasında Fransa öne geçti. Gianluigi Donnarumma'nın pas hatasını değerlendiren Michael Olise, topu filelere göndererek skoru 1-0 yaptı.

İTALYA GERİ DÖNDÜ

İtalya'nın cevabı 26. dakikada geldi. Nicolo Cambiaghi'nin asistiyle Francesco Pio Esposito skoru eşitledi. İtalya, ikinci yarıda bir penaltı kazandı ancak Sebastiano Esposito topu dışarı yolladı. Bu kaçırılan penaltıdan kısa süre sonra 63. dakikada Federico Dimarco'nun ortasında Davide Frattesi fileleri havalandırarak İtalya'yı 2-1 öne geçirdi. Maçın 75. dakikasında ise bir penaltı daha kazanan İtalya, Francesco Pio Esposito'nun golüyle maçın skorunu 3-1'e getirdi. 

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte İtalya, 10 puana yükselerek liderliğe oturdu. Fransa ise 10 puanda kalarak ikinci sıraya geriledi. Son hafta maçında Fransa, sahasında A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek. İtalya ise Belçika deplasmanında olacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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