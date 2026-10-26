Bilal Erdoğan HKÜ'deki törende Türkiye eğitimde en başarılı ülkelerle yarışıyor dedi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, önemsiz meseleleri kenarda bırakıp birliği büyütmek gerektiğini belirterek, "Türkiye bugün ortaöğretim ve ilköğretim eğitim sonuçları itibarıyla dünyanın en başarılı ülkeleriyle yarışan bir ülke konumuna geldi." dedi.

Erdoğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Akademik Ödül Töreni"nde üniversitelilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'de fiziki altyapının ilerlediğini, duble yolların yapıldığını, havalimanlarının sayısının arttığını, hızlı tren çalışmalarının sürdüğünü ve ulaşımın kolaylaştığını anlatan Erdoğan, ulaşımın kolaylaşmasının ticareti geliştirdiğini, ham maddenin üretime, üretimin pazarlara ve limanlara ulaşmasını kolaylaştırdığını belirterek, "Böylelikle hem iç ticaret hem dış ticaretimizi güçlendiriyor, dolayısıyla ekonominin olmazsa olmazı olan altyapı güçleniyor." diye konuştu.

Şehirlerin altyapısının ve enerji altyapısının önemine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Siz milli gelirinizi 6-7 kat artıracaksınız, ihracatınızı 10 kat artıracaksınız, üretiminiz artacak. Enerji üretimini artıramazsınız, bunlar imkansız. Çünkü bütün o fabrikaların, üretimin ihtiyaç duyduğu bir enerji tüketimi var. Aynı şekilde oluşturduğunuz bütün o altyapının ihtiyaç duyduğu bir enerji ihtiyacı var. Dolayısıyla bu anlamda da Türkiye çok büyük yatırımlar yaptı. Geldiğimiz noktada bir yandan Avrupa'nın yenilenebilir enerji oranı itibarıyla başat ülkelerinden bir tanesi, bir yandan da nükleer enerjiyi devreye aldığımız zaman çok daha büyük bir oyuncu olacağımız ortada. Bu taraf fiziki sermaye yatırımları. Yani bir ekonominin hızlı gelişmesi için olmazsa olmaz. Öbür taraf elbette ki beşeri sermaye."

Erdoğan, beşeri sermayeye yatırım olmazsa uzun vadede rekabetin ve yarışın parçası olunamayacağını ifade ederek, beşeri sermayenin insana yani eğitim ve sağlığa yapılan yatırım olduğunu aktardı.

Türkiye'nin sağlıkta dünyada fiyat performans anlamında muhtemelen zirvede yer aldığını aktaran Erdoğan, "Türkiye'de sağlık hizmetinin kalitesi ve maliyeti dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde olmayan düzeyde çok şükür. Dolayısıyla bu insana verilen değerin sonucudur. 25 yıl önce Türkiye'de beklenen hayat süresi 70'in altındayken, bugün geldiğimiz noktada 78'e geldi. Muhtemelen kısa sürede 80'i de göreceğiz. Bu insana verilen değerin sonucudur ve tabii ki bunun gerçekleşmesi için ciddi manada kamu kaynağının aktarılmasıdır. Türkiye'de evrensel sağlık sistemi var, Amerika'da olmayan, Avrupa'nın birçok ülkesinde bu düzeyde olmayan evrensel sağlık güvenlik sistemi var. Bu maliyetli ama insana verilen değerin neticesinde, beşeri sermaye olan güçlü yatırımın yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Eğitimin fiziki altyapısı ve içeriği alanında önemli mesafeler kaydedildiğini aktaran Erdoğan, Türkiye'de 25 sene önce sınıf başına öğrenci ortalamasının 35 olduğunu, bugün 20'lere çekildiğini belirterek, sınıf başına öğrenci sayısının azalmasının öğretmenin sınıftaki performansının artması anlamına geldiğini dile getirdi.

Sağlığa yapılan yatırımlar sayesinde bebek ölümlerini dünyanın gelişmiş ülkeleri seviyesine kadar düşürmeyi başardıklarını aktaran Erdoğan, Kovid-19'la mücadelede de dünyada en başarılı ülkeler arasında yer aldıklarını söyledi.

Ülkelerin eğitim sistemlerini uluslararası düzeyde ölçen TIMSS ve PISA verilerini değerlendiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her ikisi de 3 yılda bir yapılıyor. İlk başta sadece OECD ülkelerine uygulanırken, yıllar sonra artık daha fazla ülkenin katıldığı eğitim çıktılarını değerlendiren uluslararası araştırma kurumları. Türkiye 2003 yıllarında hep son sıralarda yer alırken, her 3 yılda istikrarlı bir şekilde yüksele yüksele bugün bütün bu çalışmaların sonucunda birçok kategoride ilk 5'te, ilk 10'da yer almaya başladı. Yani Türkiye bugün ortaöğretim ve ilköğretim eğitim sonuçları itibarıyla dünyanın en başarılı ülkeleriyle yarışan bir ülke konumuna geldi. Enerjimizi kendi içimizdeki ufak tefek meselelerle harcamak yerine, düşmanlarımızı sevindirmek yerine, asgari müştereklerimiz üzerinde ittifak ederek, birliğimizi büyütsek ve önemsiz meseleleri kenarda bırakmaya gayret etsek bu millet daha güçlü olur mu, bu millet düşmanlarına daha çok gözdağı verir mi, bu millet bölgesine daha güçlü nizam verir mi, elbette ki verir. Buna inanmak ve bunu başarmak zorundayız."

HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu da akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki gelişimin üniversitenin uluslararası sıralama sonuçlarına yansımasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan da bir üniversitenin gücü, sahip olduğu fiziksel imkanların yanı sıra ürettiği bilimsel bilgi, yürüttüğü araştırmalar ve bu çalışmaların oluşturduğu etkiyle ortaya çıktığını ifade ederek, "Araştırmayı, bilimsel üretkenliği ve yenilikçi düşünceyi eğitim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu tören, üniversitemizde emeğin değer gördüğü, başarının takdir edildiği ve bilimsel üretimin teşvik edildiği kurum kültürünü güçlendirme iradesinin önemli bir göstergesidir. Bu iradenin arkasında, eğitime ve gençlere duyulan güçlü bir inanç ve büyük bir vizyon var." diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de selamlama konuşmalarında akademinin ve öğrencinin önemine değindi.

Erdoğan ve beraberindekiler, "TEKNOFEST Güneydoğu"da ve HKÜ tarafından basketbol, futbol, voleybol, okçuluk, satranç ve mangala gibi branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi. Üniversitenin bilimsel gelişimine katkı sunan ve ünvanı yükseltilen akademisyenlere plaket takdim edildi.

Daha sonra yerleşkede öğrencilerle bir süre vakit geçiren Erdoğan, tenis oynadı, ok attı.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA