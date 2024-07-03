Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Donald Trump'la canlı yayındaki düelloda sergilediği performans soru işaretlerini artırırken, Biden'ın başkanlık yarışından çekilebileceği öne sürüldü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre konuya ilişkin sorulan soruya, "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

BIDEN'DAN TRUMP'A KARŞI ZAYIF PERFORMANS

Kameralar önünde sık sık garip davranışlar sergileyen ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen yaşı bir kez ülkenin bir numaralı gündem maddesi oldu. Geçtiğimiz günlerde seçimlerdeki rakibi eski Başkan Donald Trump ile canlı yayında düelloya çıkan Biden'ın zayıf performansı tartışmalara neden oldu.

ABD Başkanı Joe Biden

"BAŞKANLIK YARIŞINDAN ÇEKİLEBİLİR" İDDİASI

Biden'ın başkanlık yarışından çekilebileceği iddia edilirken, konuya ilişkin Beyaz Saray'dan net açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Biden'ın münazara günü soğuk algınlığı geçirdiğini, bu nedenle sesinin kısık olduğunu ve seyahatleri nedeniyle jet-lagin de etkisi bulunduğunu dile getiren Jean-Pierre, Başkan'ın canlı yayın tartışmasıyla ilgili "İyi bir gece geçirmedi." değerlendirmesini yaptı.

"KESİNLİKLE HAYIR"

Jean-Pierre, Biden'ın başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceğine ilişkin sorulara "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi. Jean-Pierre, bunların bir "bahane" olmadığını belirterek, "Biz çok iyi bir münazara gerçekleşmediğinin farkındayız. Bunu açıklamak istedik." dedi.

CANLI YAYINDAKİ PERFORMANSI TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden

Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.