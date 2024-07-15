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Biden: Amerika'da Farklılıklarımızı Sandıkta Çözeriz

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ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'ten yaptığı açıklamada, Amerika'da farklılıkların sandıkta çözülmesi gerektiğini ve şiddetin normalleşmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'ten yaptığı açıklamada; "Amerika'da farklılıklarımızı sandıkta çözeriz. Bilirsiniz, biz bu işi böyle, sandıkta yaparız, kurşunla değil. Amerika'yı değiştirme gücü her zaman halkın elinde olmalıdır, bir suikastçının elinde değil" dedi.

ABD Başkanı Biden, dün akşam Oval Ofis'ten Amerikalılara seslendi. Konuşmasında siyasi söylemlerde gerilimi düşürme çağrısında bulunan Biden, şunları kaydetti:

"Dün Donald Trump'ın Pensilvanya'daki mitinginde meydana gelen silahlı saldırı hepimizi bir adım geri atmaya, nerede olduğumuzu ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi değerlendirmeye çağırıyor. Neyse ki eski Başkan Trump ciddi bir şekilde yaralanmadı. Dün gece kendisiyle konuştum. Durumu iyi olduğu için minnettarım. Jill ve ben, O ve ailesi için dua ediyoruz. Ayrıca öldürülen kurbanın ailesine de en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Corey bir koca, bir baba, gönüllü bir itfaiyeci, ailesini o kurşunlardan koruyan bir kahramandı.

Bugün erken saatlerde devam eden bir soruşturmadan bahsetmiştim. Saldırganın amacını henüz bilmiyoruz. Görüşlerini ya da bağlantılarını bilmiyoruz. Yardım ya da destek alıp almadığını ya da başka biriyle iletişim kurup kurmadığını bilmiyoruz. Ben konuşurken kolluk kuvvetleri uzmanları bunları araştırıyor.

"Şiddetin normalleşmesine izin veremeyiz"

Şu an bildiklerimizden bahsetmek istiyorum: Eski bir Başkan vuruldu. Bir Amerikan vatandaşı, sadece kendi seçtiği adayı destekleme özgürlüğünü kullanırken öldürüldü. Amerika'da bu yola giremeyiz, girmemeliyiz. Tarihimiz boyunca bu yoldan daha önce de geçtik. İster vurulan her iki partiden Kongre üyeleri olsun, ister 6 Ocak'ta Kongre binasına saldıran vahşi bir kalabalık olsun, ister eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine yapılan vahşi bir saldırı olsun, ister seçim görevlilerine yönelik gözdağı olsun, ister görevdeki bir valiye yönelik kaçırma planı olsun, isterse de Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimi olsun, şiddet hiçbir zaman çözüm olmamıştır. Amerika'da bu tür şiddete ya da herhangi bir şiddete asla yer yoktur. Bu şiddetin normalleşmesine izin veremeyiz. Biliyorsunuz, bu ülkedeki siyasi söylem çok hararetlendi. Bunu yatıştırmanın zamanı geldi. ve bunu yapmak hepimizin sorumluluğudur.

"Siyaset bir ölüm alanı olmamalıdır"

Güçlü anlaşmazlıklarımız var. Bu seçimin riskleri son derece yüksek. Pek çok kez dile getirdim, bu seçimde yapacağımız tercih Amerika'nın ve dünyanın geleceğini on yıllar boyunca şekillendirecek. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Milyonlarca Amerikalı dostumun da buna inandığını biliyorum. Bazıları ise ülkemizin gitmesi gereken yön konusunda farklı görüşlere sahip. Amerikan demokrasisinde anlaşmazlık kaçınılmazdır. Bu insan doğasının bir parçasıdır. Ancak siyaset asla gerçek bir savaş alanı ve bir ölüm alanı olmamalıdır. Siyasetin barışçıl tartışmaların yapıldığı, adaletin arandığı, Bağımsızlık Bildirgesi ve Anayasamızın rehberliğinde kararların alındığı bir arena olması gerektiğine inanıyorum. Bizler aşırılık ve öfkenin değil, nezaket ve zarafetin hakim olduğu bir Amerika'yı savunuyoruz.

Cumhuriyetçi Parti'nin kongresi yarın başlayacak. Benim sicilimi eleştireceklerinden ve bu ülke için kendi vizyonlarını sunacaklarından hiç şüphem yok. Ben de bu hafta seyahatlere çıkarak icraatlarımı ve vizyonumuzu anlatacağım. Demokrasimiz için güçlü bir şekilde konuşmaya, Anayasamızı ve hukukun üstünlüğünü savunmaya, sokaklarımızda şiddete yer vermemeye devam edeceğim. Demokrasi böyle işlemelidir.

"Amerika'yı değiştirme gücü halkın elinde olmalıdır"

Tartışabiliriz ve aynı fikirde olmayabiliriz. Adayların karakterlerini, sorunlarını, gündemlerini, Amerika vizyonlarını karşılaştırır ve kıyaslarız. Ancak Amerika'da farklılıklarımızı sandıkta çözeriz. Bilirsiniz, biz bu işi böyle, sandıkta yaparız, kurşunla değil. Amerika'yı değiştirme gücü her zaman halkın elinde olmalıdır, bir suikastçının elinde değil.

Unutmayalım ki, Amerika'da, birlik şu anda en zor hedef olsa da, bizim için hiçbir şey bir arada durmaktan daha önemli değildir. Bunu başarabiliriz. Biliyorsunuz, kurucularımız en başından beri tutkunun gücünü anladılar ve böylece akıl ve dengenin kaba kuvvete üstün gelmesine fırsat veren bir demokrasi yarattılar. Olması gereken Amerika şudur: Tartışmaların iyi niyetle yapıldığı bir Amerikan demokrasisi, hukukun üstünlüğüne saygı duyulan bir Amerikan demokrasisi, haysiyet ve adil rekabet sadece tuhaf kavramlar değil, yaşayan gerçekler olduğu bir Amerikan demokrasisi."

Kaynak: ANKA / Güncel

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