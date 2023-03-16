Bıçakla saldırdığı yakınlarından 3'ü yaralanan, 1'i ölen şüpheli tutuklandı

ANTALYA'da, aynı apartmanda oturan teyzesi ve 2 kuzenini bıçakla yaralayan, teyzesinin torunu Alparslan Gebeş'i (10) de öldüren Yunus Emre Şen'in (30), emniyetteki ifadesinde, "Beni zehirlemeye çalışıyorlardı.

ANTALYA'da, aynı apartmanda oturan teyzesi ve 2 kuzenini bıçakla yaralayan, teyzesinin torunu Alparslan Gebeş'i (10) de öldüren Yunus Emre Şen'in (30), emniyetteki ifadesinde, "Beni zehirlemeye çalışıyorlardı. Uyardım kendilerini, aldırış etmeyince böyle yaptım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Şen, tutuklandı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1218 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yunus Emre Şen, apartman girişinde bir süre bekledikten sonra arkasına sakladığı bıçağı çıkarıp, kuzenleri Tayfun Gebeş (29) ile Ferdi Gebeş'e (33) saldırdı. Ardından karşı dairede oturan teyzesi Nurten Gebeş (60) ile torunu Alparslan Gebeş'in bulunduğu dairenin zilini çalan Yunus Emre Şen, kapının açılmasıyla içeri girdi. Şen, teyzesi ile torununu bıçaklayıp, 2'nci kattaki kendi dairesine gitti.

Yunus Emre Şen'in, emniyetteki ifadesinde, "Beni zehirlemeye çalışıyorlardı. Uyardım kendilerini, aldırış etmeyince böyle yaptım" dediği öğrenildi. Şen, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Alparslan Gebeş'in cenazesi ise yakınları tarafından morgdan alınarak, Aksu ilçesinde toprağa verildi. Saldırıda yaralanan Tayfun Gebeş, Ferdi Gebeş ile Nurten Gebeş'in ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.