Asırlık Genelevi'nin altında Osmanlı hamamı ve sinagog bulundu.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Kültür Yolu projesi kapsamında kültür sanat merkezine dönüştürülmesi için yıkılan Karaköy'deki 2 asırlık genelevin hafriyat çalışmaları sırasında iki tarihi eser çıktı.Uzmanlar, iş makinelerinin yıkımını gerçekleştirdiği bir binanın altında beliren kırmızı tuğlalı bir yapıyı fark etti. Aktarılan bilgilere göre, 200-300 yıllık tarihe sahip bir hamam olduğu tahmin edilen yapının üzerine genelev binalarının yapıldığı anlaşıldı.

KAZI TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Kazılara başlamadan önce varlığından haberdar olunan yapılardan ötürü çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten ekipler, Zürafa ve Alageyik sokaklarda bulunan yaklaşık 120 yıllık sinagog, Musevi mektebi ve Osmanlı hamamı için yapılacak çalışmalarla ilgili Anıtlar Kurulunun kararının beklendiğini açıkladı. Kuruldan çıkacak karar doğrultusunda bu tescilli yapılarla ilgili gerekli restorasyon işlemleri yapılarak tarihi eserlerin korunması hedefleniyor.

42 GENELEV BİNASININ BULUNDUĞU ALAN KÜLTÜR YOLU OLACAK

Kültürel dönüşümün tamamlanmasıyla bölge, Atatürk Kültür Merkezi, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlı Han, Garibaldi Salonu, Mısır Apartmanı, Atlas Sineması Müzesi, Grand Pera Emek Sahnesi gibi yapıların yer aldığı Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin önemli destinasyonlarından birisi olacak.

"ANITLAR KURULU VERECEĞİ KARAR DOĞRULTUSUNDA RESTORE EDİLECEK"

"Zürafa ve Alageyik Sokak'ta bulunan tescilli tarihi yapılar (tarihi sinagog, Musevi mektebi ve Osmanlı hamamı) yeni ortaya çıkarılan yapılar değildir. Söz konusu tescilli yapıların varlığı çalışmalar başlamadan önce de biliniyordu. Bu nedenle alanda yapılan çalışmalar büyük titizlikle gerçekleştiriliyor. Bölgede yer alan tarihi sinagog, Musevi mektebi ve Osmanlı hamamının Anıtlar Kurulunun vereceği karar doğrultusunda restore edilerek Beyoğlu Kültür Yolu'nun önemli bir aksı haline getirilmesi amaçlanıyor."