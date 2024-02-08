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Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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Beyoğlu'nda bir marketin önüne aracını park etmek isteyen bir kişi ile market çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada araç sahibinin babası market çalışanlarını silahla vurdu. Olayda market sahibi hayatını kaybederken, bir kişi ise tedavi altına alındı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda bir marketin önüne aracını park etmek isteyen M.K. ile market çalışanları arasında tartışma çıktı. M.K.'nın babası, market çalışanlarını silahla vurdu. Olayda yaralanan market sahibi Mehmet Şahin hastanede hayatını kaybederken M.A.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıMehmet Şahin

MARKET ÇALIŞANLARIYLA KAVGA ETTİLER

Olay, Beyoğlu Tomtom Mahallesi Boğazkesen Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'nın aracını Mehmet Şahin'in (55) işlettiği marketin önüne bırakması nedeniyle iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Durumdan haberdar olan M.K.'nın babası Celal K. (68) olay yerine gelerek iş yeri çalışanına kafa attı.

Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıCelal K.

PEŞ PEŞE KURŞUN YAĞDIRDI

Çıkan kavgada silahını çıkaran Celal K. art arda ateş etti. Açılan ateşte M.A.A. ve Mehmet Şahin yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, M.A.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan tartışma ve saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracı ile olay yerine gelen Celal K.'nın bir çalışana kafa atması ve kavga etmesi görülüyor. Daha sonra da silahını çıkararak etrafa ateş ediyor. Araya girenler Celal K.'yı güçlükle sakinleştiriyor.

Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Şahin Beyoğlu Olay Güvenlik Güvenlik Kamerası Ölüm Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Adem Örnek:

yemin ediyorum ülke açık tımarhaneye döndü

38
0
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F G:

cahillik cok kötü bisey marketle birlikte caddeyi sahiplenme huyu bir tek bizim ülkede var cok yazik

30
3
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Mrt Dmn:

Sukurler olsun’ki çok sevdigim ozledigim Ulkem’de yasamiyorum.!

21
6
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Emin Tas:

Adalet yoksa hiçbir şey yoktur

20
1
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Tiyatro:

Hem suçlu hemde güçlü. O kafayı kendi oğluna atması gerekiyordu. Park yeri yok zaten marketin önünde! Allah akıl fikir versin şikayetçi ise gitsin polise dilekçe versin. Dingonun ahiri gibi yaptılar memleketi .

14
2
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F G:

dedigin gibi polis var marketciyi ilgilendiren bisey degil park ama onun amaci dükkanin önü kapaniyo sorun o cogu esnaf ayni seyi yapiyo yanlis

yanıt0
yanıt0
F G:

amca sonuna kadar hakli park yasagi yoksa özel mülk degilse adam istedigi yere park eder marketcinin böyle bir hakki yok ama tabi burasi türkiye oldugu icin normal

2
6
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UMUT YOLCUSU:

kısasta hayat vardır...

4
1
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Murat Kolukısa:

O silah enbüyük düşmanmış

4
0
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Samet:

İnsan öldürene İDAM hemen gelmeli.. İDAM getirmek bu kadar zor değil!

2
0
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