Kavgayı ayırmaya çalışan genci pusu kurup öldürdüler

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde hareketli bir gece yaşandı. İddiaya göre; Beylikdüzü Marina'da Muharrem Can Kurtuluş (27) arkadaşlarıyla birlikte aracını otoparka park ettikten sonra kafeye doğru giderken görevlilerle dört kişinin tartıştığını gördü.

OTOPARKTA ÖLDÜRDÜLER

Tarafları sakinleştirmeye çalışan Kurtuluş bu sefer dört şüpheli ile kavga etmeye başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Kurtuluş, otoparktan çıkacağı esnada geri gelen dört şüpheli tarafından aracının önü kesildi. Kurtuluş'a araçtan indiği gibi kurşun yağdıran şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Muharrem Can Kurtuluş

BİRİ BALKONDAN ATLADI DİĞERLERİ KAPININ ARKASINA SAKLANDI

Saldırı sonrası şüphelilerin otoparktan kaçtıkları 34 MHG 411 plakalı aracın yerini tespit eden polis ekipleri bölgeye gitti. Sokakta polisleri gören Asil Can A. (20) kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalandı. Asil Can A'nin itirafı üzerine saldırıyı gerçekleştiren Atakan G'nin (25) evine baskın yapıldı. Polislerin geldiğini gören Atakan G. balkondan atlayıp kaçmaya çalışsa da yakayı ele verdi. Evde arama yapan ekipleri kapının arkasında saklanan Taha K. (27) ve Sonkan G'yi (19) de yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

1 KİLO 210 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet hassas terazi ile bin 210 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Atakan G.'nin ise daha önceden emniyette suç kaydının olduğu öğrenildi.

"ANNESİNE İZAH EDEMEDİK"

Hayatını kaybeden Muharrem Can Kurtuluş'un arkadaşı Muhammed Atış, "Otopark çıkışında 4 şahsın şüpheli hareketleri vardı. O esnada otoparkçı durumu polise ihbar ediyor. O sırada bir kargaşa oluyor. Arkadaşımız Muharrem'de o esnada oradan geçiyordu. Bunlar Muharrem'e sataştıktan sonra dağılıyor. Şahıslar daha sonra geri geliyor. Silahlı saldırı meydana geliyor. Akabinde arkadaşımızı kaybediyoruz. Şahıslar evlerinde baskınla yakalanıyor. Üzerlerinden uyuşturucu çıktı. Bu şahıslar polise de saldırıda bulunuyor. Çok sevdiğim bir kardeşimdi. Biz beraber büyüdük zaten. Kendi halinde iyi bir insandı. Herkes de tanır ve severdi. Maalesef böyle talihsiz bir olay gerçekleşti. Annesine trafik kazası dedik, izah bile edemedik. Nasıl anlatacağız" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Muharrem Can Kurtuluş'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kurtuluş, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.