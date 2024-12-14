Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu
"Esad düşünce siz de mi kaybettiniz?"
Tam 12 yıl sonra! Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı
Şam'daki büyükelçilikte Türk bayrağı dalgalanıyor
Hakan Fidan, Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu toplantıda
Suriye'nin geleceği bu toplantıda konuşuluyor
CHP'li vekilden Meclis'te tabutlu eylem: Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim
CHP'li vekilin elindekini gören Bozdağ, hemen müdahale etti

Kavgayı ayırmaya çalışan genci pusu kurup öldürdüler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde bir genç, otoparkta görevliler ile tartışan dört kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra şüpheli dört kişi tarafından aracının önü kesilen genç, silahla vurularak öldürüldü. Yakalanan şüphelilerin üzerinden 1 kilo 210 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde hareketli bir gece yaşandı. İddiaya göre; Beylikdüzü Marina'da Muharrem Can Kurtuluş (27) arkadaşlarıyla birlikte aracını otoparka park ettikten sonra kafeye doğru giderken görevlilerle dört kişinin tartıştığını gördü.

OTOPARKTA ÖLDÜRDÜLER

Tarafları sakinleştirmeye çalışan Kurtuluş bu sefer dört şüpheli ile kavga etmeye başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Kurtuluş, otoparktan çıkacağı esnada geri gelen dört şüpheli tarafından aracının önü kesildi. Kurtuluş'a araçtan indiği gibi kurşun yağdıran şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Kavgayı ayırmaya çalışan genci pusu kurup öldürdülerHayatını kaybeden Muharrem Can Kurtuluş

BİRİ BALKONDAN ATLADI DİĞERLERİ KAPININ ARKASINA SAKLANDI

Saldırı sonrası şüphelilerin otoparktan kaçtıkları 34 MHG 411 plakalı aracın yerini tespit eden polis ekipleri bölgeye gitti. Sokakta polisleri gören Asil Can A. (20) kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalandı. Asil Can A'nin itirafı üzerine saldırıyı gerçekleştiren Atakan G'nin (25) evine baskın yapıldı. Polislerin geldiğini gören Atakan G. balkondan atlayıp kaçmaya çalışsa da yakayı ele verdi. Evde arama yapan ekipleri kapının arkasında saklanan Taha K. (27) ve Sonkan G'yi (19) de yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

1 KİLO 210 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet hassas terazi ile bin 210 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Atakan G.'nin ise daha önceden emniyette suç kaydının olduğu öğrenildi.

"ANNESİNE İZAH EDEMEDİK"

Hayatını kaybeden Muharrem Can Kurtuluş'un arkadaşı Muhammed Atış, "Otopark çıkışında 4 şahsın şüpheli hareketleri vardı. O esnada otoparkçı durumu polise ihbar ediyor. O sırada bir kargaşa oluyor. Arkadaşımız Muharrem'de o esnada oradan geçiyordu. Bunlar Muharrem'e sataştıktan sonra dağılıyor. Şahıslar daha sonra geri geliyor. Silahlı saldırı meydana geliyor. Akabinde arkadaşımızı kaybediyoruz. Şahıslar evlerinde baskınla yakalanıyor. Üzerlerinden uyuşturucu çıktı. Bu şahıslar polise de saldırıda bulunuyor. Çok sevdiğim bir kardeşimdi. Biz beraber büyüdük zaten. Kendi halinde iyi bir insandı. Herkes de tanır ve severdi. Maalesef böyle talihsiz bir olay gerçekleşti. Annesine trafik kazası dedik, izah bile edemedik. Nasıl anlatacağız" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Muharrem Can Kurtuluş'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kurtuluş, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Kavgayı ayırmaya çalışan genci pusu kurup öldürdüler

Kavgayı ayırmaya çalışan genci pusu kurup öldürdüler
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri
img

Kızına şantaj yapan genci öldürmüştü! Maktulün babasından yeni iddia
img

Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİsmail cesur:

İdam şartta bunu getirecek irade yok...Ne akp ne chp'nin böyle bir derdi yok...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Hakan:

Adaletin bu mu dünya, Maktülün mekanı cennet olsun nur içinde yatsın, Katillerin dünyada mekanı müebbet hapishane olsun

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmin Tas:

Adalet bittiyse devllete biter adaletin olmadığı yerde düzen olmaz akp sırf bunun için oy yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer

Son Dakika Haberleri

Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.