Beylikdüzü'nde Hatalı Park Tartışması Gerginliğe Dönüştü

Beylikdüzü'nde Hatalı Park Tartışması Gerginliğe Dönüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde polis ekiplerinin hatalı park nedeniyle uyardığı sürücü ve yanındaki kişi, tartışma çıkartarak gözaltına alındı. Olay esnasında gergin anlar yaşandı.

BAYRAMPAŞA'da polis ekiplerinin hatalı park uyarısına karşın gerginlik çıkaran sürücü ve yanındaki kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı. Sürücü ve yanındaki kişinin zorluk çıkardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Demirkapı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, polis ekipleri bir sürücüyü hatalı park konusunda uyararak aracını çekmesini istedi. Bunun üzerine sürücü polisle tartışmaya başladı. Bir süre sonra sürücünün yanındakiler de tartışmaya katılınca gerginlik çıktı. Ekipler, sürücü ve yanındaki kişinin zorluk çıkarması üzerine takviye ekip istedi. Sürücü ve yanındaki kişi ekiplerin gelmesi ile birlikte gözaltına alındı. Gerginlik sırasında sürücünün yanında bulunan kadınların ise sinir krizi geçirdiği görüldü. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlerin tamamı değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Hesap' kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler

Kadın turistleri pencereden atlayıp yerde tekmelediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.