Beto'nun otobüste 'kaçak' yolculuğu

BURSA'da, yol kenarında yaralı bulunup Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen, 2 aylık tedavisinin ardından yaşama tutunan ve ' Beto' adı verilen 10 yaşındaki Saint Bernard cinsi dişi köpek, maskotu olduğu hastanenin bahçesinden kaçıp 500 metre ilerideki duraktan belediye otobüsüne girdi. Kendisini tanıyan veterinerlik fakültesi öğrencisinin otobüste bulup hastaneye geri getirdiği Beto'nun seyahati, araç içi kameraya yansıdı.

Osmangazi ilçesinde 6 Şubat'ta, bir kişi, kar altında, yol kenarında başına ağaç parçası düşmüş yaralı köpek buldu. Çamur içindeki köpeği, çevredekilerin yardımıyla sedye haline getirdiği çuvala koyan hayvansever, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'ndeki Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Burada ilk müdahalesi Cerrahi Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi veteriner hekim Elif Ünlü tarafından yapılan köpeğin, kafa ve boyun travması geçirdiği ve karaciğer yetmezliği rahatsızlığı olduğu belirlendi. 2 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Beto, gününün büyük bölümünü uyuyarak, kalan vaktini ise hastane koridorlarında koşarak geçirmeye başladı.

TEL ÖRGÜLERLE ÇEVRİLİ KAFESTEN ATLAYIP KAÇTI

Hastanenin bahçesindeki yuvasında, diğer köpeklerle birlikte yaşayan Beto, 7 Aralık'ta saat 20.30 sıralarında, tel örgülerle çevrili kafesinden atlayıp kaçtı. Sağanak altında, 500 metre ilerideki otobüs durağına giden Beto, kampüsteki diğer öğrencilerle, Uludağ Üniversitesi-Görükle hattında sefer yapan BURULAŞ'a ait 35/G numaralı ring otobüsüne girdi. Beto'yu, o sırada otobüste olan BUÜ Veteriner Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Alper (23), fark etti. Alper, yaşadığı o anları şu sözlerle anlattı:

"Görükle'den otobüse bindim, Özlüce'ye gitmem gerekiyordu, arkadaşlarımla buluşacaktım. Veteriner Fakültesi durağının önünde birkaç öğrenci inmek istedi. Bir baktım Beto bindi oradan. Daha doğrusu Beto olduğunu tanıyamadım başta, bir köpek bindi. Oradan birkaç kişi espri yaptı, 'Arkadaş kart basmadın' gibisinden. Biraz panik olanlar oldu ama biz tanıyorduk köpeği. Elif Abla var, cerrahi asistan, aradım, dedim ki 'Abla Beto nerede?'. 'Bilmiyorum, okuldadır herhalde' dedi. 'Benimle otobüste şu an' dedim. 'İndirip getirirsen iyi olur' dedi. Sonra Tıp Fakültesi'nin oraya kadar, bayağı bir yol gittik. Sonra indi Beto, kalkmamaya başladı. Bayağı da tembeldir kendisi, şaşırdım açıkçası orada gördüğümde. Elif Abla aracılığıyla güvenliklere haber verdik. Bir araç ayarladık, aracın kasasına yükleyip, tekrar getirdik Beto'yu buraya. Pek sıkıntı çıkarmadı. Mizaç olarak aslında biraz tembel bir hayvan, oraya kadar gitmez normalde. Canı gitmek istedi herhalde. 300-400 metredir en fazla herhalde ama yani Beto, pek yürümez. Şu anda görüyorsunuz yatıyor zaten. Kız arkadaşım vardı yanımda, 'Tut hemen' dedim. O tuttu, sonra zaten indirdik. Beto, çok dost canlısı bir hayvan, genel olarak ismiyle seslendiğinizde hemen gelir. Beto diye seslenince direkt arkamızdan geldi. Güvenlik olmasaydı da biz getirebilirdik ama aşırı yağmur yağıyordu."

'ÖNCE 'MÜMKÜN DEĞİL' DEDİM, INI ATINCA O OLDUĞUNU ANLADIM'

Beto'nun, güvenle hastaneye geri getirildiğini söyleyen veteriner hekim Elif Ünlü, "Beto'yu artık serbest bırakıyorduk, bahçede geziyordu. İlgilenen öğrenci arkadaşlar, yerine koymuş. O, buradan kaçmayı başarmış. 35/G'ye binmiş. Otobüse binmiş, orada Beto'yu tanıyan bir öğrenci arkadaş beni aradı, 'Abla, galiba Beto otobüste' dedi. Dedim, 'Nasıl yani değildir, mümkün değil'. Sonra fotoğrafını attı, 'Evet, bu Beto' dedim. Tıp Fakültesi'nin orada indirttim onları, güvenliği aradım. Güvenlik sağ olsun, hastaneye geri getirdi" diye konuştu.

'YAKALANDIĞI İÇİN PİŞMANDI'

Beto ile tekrar kavuştukları anları, "Geldiğinde biraz başı eğikti, galiba pişmandı yakalandığı için. Islanmıştı, çamur olmuş, mahvolmuş. Geçen yıl 6 Şubat'ta sahipsiz olarak geldi ama buradan sürekli kaçıyor. Yetenekli bir köpek, bir tek şu kutudan kaçamıyor. Diğer kutuların üstünden atlıyor, buradan da atlıyor cerrahi kliniğine geliyor ya da kantine gidiyor orada yatıyor. Hani kaçma özelliği var ama otobüse binme özelliği yok" sözleriyle tebessümle anlatan Ünlü, cinsinin tembelliğine rağmen, hareketli ve yaramaz bir köpek olan Beto'yu sahiplendirme girişimlerinin de başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

'BURAYI ÇOK SEVİYOR'

Beto'nun 1,5 ay önce Yalova'daki bir hayvansever tarafından sahiplenildiğini ancak kısa süre önce zehirlenme şikayetiyle tedavi için geri getirildiğini belirten Ünlü, "Yollamayacağız, bir kere sahiplendirmeyi denedik. Çok güzel bir yuva bulduk ona. 1-1,5 ay önce kadar Yalova'da, dağ evi gibi bir yere gitti. Hatta 3 tane de köpek arkadaşı vardı. Orada alüminyum folyo yedi, zehirlendi, geri geldi ama sanki bunu da planlayarak yapmış gibi. Çok mutluydu, geldiği gibi burada hızlıca toparladı. Sağlığı şu anda çok iyi, maşallah. Yaklaşık 10 yaşında diye düşünüyoruz dişlerinden tahmin ettiğimiz. Artık sahiplendirmeyi düşünmüyoruz, çünkü burayı çok seviyor. Nereye yollasak, geri geliyor."

OTOBÜS YOLCULUĞU KAMERADA

Beto'nun belediye otobüsündeki yolculuğu ise araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Beto'nun diğer yolcularla birlikte sıra bekleyerek otobüse bindiği, şoförün, "Ne oluyor ya, bu nereden geldi? Üşümüş hayvan herhalde" diyerek köpeğin araç içindeki ilerleyişini arkasından bakarak seyretmesi, sonra da yoluna devam etmesi yer aldı. Bir diğer kamera açısında ise Beto'nun diğer yolcularla birlikte otobüsün içinde ilerlediği ve orta kapının önünde beklediği görüldü. Bazı yolcuların yaşadıkları ilk şaşkınlığından ardından, seyahatlerine olağan şekilde devam etmesi de kameraya yansırken, bir diğer görüntüde Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Mehmet Alper'in, Beto'yu fark edip, veteriner hekim Elif Ünlü'yü telefonla araması, ardından da durakta duran otobüsten önce Beto'nun sonra da Mehmet Alper'in indiği görüldü.