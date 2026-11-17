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(ANKARA) - DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü öncesinde kadın cinayetlerine, şüpheli kadın ölümlerine ve yargı kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Ailem Güvende" operasyonlarını eleştiren Beştaş, "Kız çocukları istismar edilirken, anneler katledilirken, ölümle tehdit edilirken aile güvende olabilir mi?" diye sordu. Kadın cinayetlerinde cezasızlık politikalarının etkili olduğunu savunan Beştaş, "Kadınların hayatını korumayan hiçbir siyaset meşru değildir" dedi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü öncesinde kadın cinayetlerini, şüpheli kadın ölümlerini, cezasızlık tartışmalarını ve kadınların ekonomik haklarını değerlendirdi.

Kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin değişmeyen gündemlerinden biri olduğunu belirten Beştaş, kadınların yalnızca erkek şiddetiyle değil, bu şiddeti önlemekte yetersiz kalan ve kadınların kazanılmış haklarını tartışmaya açan siyasi anlayışla da mücadele ettiğini savundu.

"Ailem Güvende" operasyonlarına tepki gösteren Beştaş, aile içi şiddet, istismar ve kadın cinayetlerinin görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra'nın Zeytinburnu sahilinde ölü bulunmasını hatırlatan Beştaş, Çelik'in daha önce kendisinin ve kızının istismara uğradığını iddia ederek hukuk mücadelesi verdiğini, Kartal Anadolu Adliyesi önünde adalet nöbeti tuttuğunu belirtti.

Beştaş, "Fatma Nur Çelik, Kartal Anadolu Adliyesi önünde adalet nöbeti tutuyordu ve 'Başımıza bir şey gelirse intihar demeyin' diyerek çağrıda bulunmuştu. Peki ne oldu? Sonrasında anne kız Zeytinburnu sahilinde ölü bulundu" dedi.

Olayın aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Beştaş, "Kız çocukları istismar edilirken, anneler katledilirken, ölümle tehdit edilirken aile güvende olabilir mi?" diye sordu.

"2025'TE EN AZ 391 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ"

Kadın cinayetlerine ilişkin verileri paylaşan Beştaş, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun 2025 verilerine göre en az 391 kadının hayatını kaybettiğini, bunlardan 297'sinin kadın cinayeti, 94'ünün ise şüpheli kadın ölümü olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Bianet'in 2026 yılına ilişkin verilerine de değinen Beştaş, erkek şiddeti sonucu 170 kadının yaşamını yitirdiğini, 39 kadın ölümünün ise şüpheli olarak kayıtlara yansıdığını ifade etti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun dokuz aylık verilerine göre 47 kadının düşme sonucu yaşamını yitirdiğini aktaran Beştaş, "Bu adeta bir savaş bilançosu" değerlendirmesinde bulundu.

"NEDEN HEP KADINLAR YÜKSEKTEN DÜŞÜYOR?"

Son dönemde yüksekten düşme sonucu meydana gelen kadın ölümlerine dikkat çeken Beştaş, bu olayların etkin biçimde soruşturulması gerektiğini söyledi.

İstanbul, Uşak ve Niğde'de yaşanan şüpheli ölümleri hatırlatan Beştaş, 27 yaşındaki doktor Pelin Pınar'ın ölümüne ilişkin de sorular yöneltti.

Beştaş, "Neden hep kadınlar yüksekten düşüyor da erkekler düşmüyor? Bunu hiç sordunuz mu kendinize? Bütün Türkiye'ye, 86 milyon yurttaşa soruyorum bunu" ifadelerini kullandı.

Kadın ölümlerinin intihar veya kaza olarak değerlendirilmeden önce bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini savunan Beştaş, şüpheli ölümlere ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını istedi.

"ÖNCE SEMRA DÜŞTÜ DENDİ, SONRA DOSYA DÜŞTÜ, ŞİMDİ DE CEZA DÜŞTÜ"

Beştaş, Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde yedi aylık hamileyken uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Semra Aysal'ın ölümüne ilişkin yargı sürecini de gündeme getirdi.

Aysal'ın eşine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulduğunu ve ardından beraat kararı verildiğini belirten Beştaş, kararı eleştirdi.

Beştaş, "Önce Semra düştü dendi. Sonra dosya düştü. Şimdi de ceza düştü" ifadelerini kullandı.

İpek Er'in ölümüne ilişkin davayı da hatırlatan Beştaş, eski uzman çavuş Musa Orhan hakkında verilen mahkümiyet kararının bozulmasının ardından beraat kararı verilmesine tepki gösterdi.

"KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR"

Kadın cinayetlerinde sorumluluğun yalnızca suçu işleyen kişilerle sınırlandırılamayacağını savunan Beştaş, şiddet başvurularını dikkate almayan kamu görevlilerinin ve koruma kararlarını etkili biçimde uygulamayan kurumların sorumluluğunun da tartışılması gerektiğini söyledi.

Beştaş, "Kadın şiddete uğradığında ne yapıyor? Başvuracağı karakola güvenmiyorsa, güvenemiyorsa, uzaklaştırma kararı kağıt üstünde kalıyorsa, tehditleri ciddiye alınmıyorsa, şikayetleri etkin biçimde soruşturulmuyorsa, koruma kararları uygulanmıyorsa ortada yalnızca bireysel ihmaller yoktur. Ortada bir kamu sorumluluğu sorunu vardır" dedi.

Cezasızlığın yalnızca faillerin ceza almaması anlamına gelmediğini belirten Beştaş, bunun toplumda şiddeti cesaretlendiren bir sonuç doğurduğunu savundu.

"NAFAKA BİR ÖDÜL DEĞİL, BİR LÜTUF DA DEĞİL"

Nafaka hakkına yönelik tartışmaları da değerlendiren Beştaş, kadınların istihdamda eşit koşullara sahip olmadığını, çocuk bakımı ve ev içi emeğin büyük bölümünü üstlendiğini belirtti.

Beştaş, "Nafakayı bir erkek mağduriyeti olarak sunmak gerçeği ters yüz etmektir. En hafif deyimiyle nafaka bir ödül değil, bir lütuf da değil" ifadelerini kullandı.

Kadınların şiddet gördükleri evliliklerden ayrılabilmeleri için ekonomik bağımsızlıklarının güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Beştaş, nafaka hakkının sınırlandırılmasına yönelik tartışmalara karşı çıkacaklarını söyledi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

6284 sayılı Kanun'un uygulanmasındaki sorunlara ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına değinen Beştaş, kadınların yaşam hakkının siyasi tercihlere bağlı olamayacağını belirtti.

Kadın cinayetlerine ilişkin şeffaf bir veri sistemi oluşturulmasını, kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirecek kamu politikalarının hayata geçirilmesini ve koruyucu mekanizmaların etkin işletilmesini isteyen Beştaş, şunları söyledi:

"Kadınların yaşam hakkı, seçim dönemlerinde hatırlanacak bir vaat, aile politikalarının içinde eritilecek bir başlık değildir. Başlı başına bir başlıktır ve hayatın kendisidir aslında."

Beştaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kadınların hayatını korumayan hiçbir siyaset meşru değildir. Olamaz. Kadınların özgürlüğünü güvence altına almayan hiçbir aile politikası toplumsal huzur sağlayamaz. Cezasızlığı ortadan kaldırmadan, eşitliği tesis etmeden, kadınların ekonomik ve toplumsal özgürlüğünü sağlamadan kadına yönelik şiddetle mücadele edilemez. Bu mücadeleden tabii ki vazgeçmeyeceğiz. Kadınların yaşam hakkı hiçbir pazarlık konusu değildir."

Kaynak: ANKA