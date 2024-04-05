Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 8 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FACİA YERİNDEKİ KEŞİFTE İHMALLER SIRALANDI

Gayrettepe'de bulunan "Masquerade" isimli gece kulübünde 2 Nisan 2024 günü, saat 12.35 sıralarında çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest bırakılırken; 9'u "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı

SORUMLULAR SIRALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklamaya sevk yazısında, yangın sonrasında olay yeri inceleme ekipleri, İstanbul İtfaiyesinin uzman ekipleri, üç kişilik iş güvenliği ve yangın uzmanı bilirkişi heyetince ve 2 Cumhuriyet Savcısı nezaretinde inceleme ve keşif yapıldığı kaydedildi. Olay yerinde gerekli örneklerin alınarak usulüne uygun olup olmadıklarının tespiti için ilgili kurumlara gönderildiği anlatılan yazıda, bilirkişi ön raporuna göre gerekli tedbirleri almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu oldukları belirtilen şüpheliler sıralandı.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı

Şüpheli Mehmet Menduh C. ve Fatma D'nin gece kulübünün sahibi olan şirketin yüzde 50 ortağı oldukları, İsmet Ş'nin şirkette mesul müdür olduğu ve birçok anlaşma ve evrakta adı geçtiği, Şehzade Ş'nin 2018'de şirketin iflas etmesi sonucu yeni kurduğu ve gece kulübünün sahibi olan şirketin ortakları olarak Mehmet Menduh C. ile Fatma D'yi şirkete ortak olarak atadığı ve şirketin tüm mali işleriyle organizasyon, tamirat, tadilat işlerini yürüttüğü, Çağatay A'nın gece kulübünde yapılan tadilatta çalışan ve ölen mobilya işçilerinin patronu olduğu, Kahraman E'nin gece kulübünde yapılan tadilatta çalışan ve ölen demir işçilerinin patronu olduğu, Kahraman E'nin Çağatay A. ile ortak olarak bu tadilat işine girdikleri, İbrahim B'nin kulübün tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olduğu ve yapılan bu tadilata ilişkin anlaşmalarda isminin olduğu ve organize ettiği, Dursun Ç. ve Sibel Ç'nin yüzde 50 hisseli gece kulübünde bulunan asansörlü ve hidrolik destekli sahneyi kuran şirketin sahipleri olduğu, Sibel Ç'nin sahibi olduğu Çeliker Teknik Servis Hizmetleri Ltd Şirketi bünyesinde çalışan 3 kişinin öldüğünün anlaşıldığı vurgulandı.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı

"YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEYEREK ÖLÜMLERE SEBEP OLDULAR"

Yazıda, şüphelilerin kusurlu oldukları, iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasanın yüklediği yükümlülükleri yerine getirmedikleri ve bu sebeple birden fazla kişinin ölümüne sebep oldukları belirtildi.

Ön bilirkişi raporuna, olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış oldukları incelemelere göre kusurlu olduklarının tespit edildiği vurgulanarak kamera görüntülerinden yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı, ayrıca ifadelere göre yangın söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmadığına dikkat çekildi.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı

TUTUKLANMA NEDENİNDE "TOPLUMDA İNFİAL YARATMA" AYRINTISI

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin kusurlarının bulunması, olayda 29 kişinin ölmüş olması, bu durumun toplumda infial yaratması ve şüphelilerin serbest kaldığı takdirde telafisi zor zararların meydana gelebileceği, delillerin tamamen toplanmamış olması, asıl bilirkişi raporunun daha sonra düzenlenecek olması ve şüpheliler Mehmet Memduh C. , Şehzade Ş., Çağatay A., Sibel Ç., Dursun Ç., İsmet Ş., Kahraman E., Fatma D. ve İbrahim B'nin delilleri karartma ihtimalleri dikkate alınarak tutuklanmaları talep edildi.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı

BELEDİYE GÖREVLİLERİNE DE SORUŞTURMA

Öte yandan işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler toplanmakta olup, ilgili kamu görevlileri, belediye görevlileri hakkında ise 4483 sayılı yasa hükümlerine göre soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Beşiktaş Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ateş Kuşları neden yok, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı neden yok, Kara Ağaç Destanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 6 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 5 Nisan CANLI DÖVİZ KURU! Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları yükseldi mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kadir Gecesi'nde kandil simidi olur mu? Kadir Gecesi'nde kandil simidi yapılıyor mu, satılıyor mu? ARA TATİL BAŞLADI MI? Okullar ne zaman kapanacak, açılacak? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Kargolar Pazartesi günü açık mı? Kargolar Pazartesi günü dağıtım yapacak mı, açık olacak mı? Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Osmangazi köprüsü bayramda paralı mı, bedava mı oldu?
500

Yorumlar (6)

Demir Acer:

Belediyedeki buroklarlar????? onlar arastirildimi?; onlar yol vermezse bunlar kacak tadilat yapamazlar, onlar yol vermezlerse kalabalik bir yasam alanina ustu apartman olan bir binada gece klubu acamazlar, yani balik bastan kokmus,

19
0
yanıtYanıtla
bekir yapici:

DEMIR ACAR kardesim ben 71 yasindayim ve 53 yildir yurtdisinda yasiyorum malesef ülkemizde bu rüsvet torpil ihtimas adam ve parili kayirmaya son verilmedigi sürece en önemlisi tepeden asagiya bu gibi ihmalleri olan yöneticiler sorumlular görevliler hesap vermedigi yargilanmadigi ceza almadigi sürece bu cinayetler son bulmaz hep avrupa diyoruz ama ortada bir gercek var böyle bir olayda hükümet düser en azinda sorumlular bakanlar özür dileyerek istifa eder siyasetten cekilir.

yanıt1
yanıt0
Alev Simli:

bekir dede yurtdışında yaşadığının bilgisini vermesen için rahat etmez değil mi ? Bu gurbetçilerin hepsi böyle yorumları hep bi ben yurtdışında yaşıyorumla başlar !!!

yanıt0
yanıt0
Erkan ŞENER:

Bayramdan sonra serbestler.

3
0
yanıtYanıtla
sinan çayırcı:

Şunu çok iyi biliyorum ki belediye izin vermezse asla ve asla orası açık kalamaz . Bir ihmal varsa belediye de muhakkak bir karşılığı olmalı . Yazık ki ne yazık. Olay biraz soğuyunca hepsi tek tek çıkar ve bunu anlamak için bu ülkede yaşıyor olmak yeterli .

2
0
yanıtYanıtla
Ömer Demirci:

Ya Beşiktaş belediyesi ve. Itfaiyesi

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title