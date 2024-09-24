Beşiktaş'ta Gece Kulübü Yangınına İlişkin Kamu Görevlilerine Dava Açıldı

BEŞİKTAŞ'ta gece kulübünde çıkan yangına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi görevlilerinin aralarında bulunduğu 13 kamu görevlisi hakkında 'Görevi Kötüye Kullanmak', 'Taksirle Ölüme ve Yaralanma' suçundan dava açıldı.

Beşiktaş'ta 2 Nisan'da bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişinin öldüğü olaya ilişkin Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcıları, ruhsatta imzası bulunan kamu görevlileri ile itfaiye çalışanlarına dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Ahmet Mithat Şermet, Yasemin Saral ve Ali Rıza Yılmaz, ruhsatta imzası bulunan belediyedeki diğer kamu görevlileri ve İBB itfaiyesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplam 13 sanık hakkında alınan izin üzerine soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

SİNEMA SALONU OLARAK İNŞA EDİLDİ

İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'nün yazısının bulunduğu iddianamede, 25 Eylül 1987 yılında sinema salonu olarak inşa edilen alanın Beşiktaş Kaymakamlığı ve Beşiktaş Belediyesi tarafından tarafından Umuma Mahsus Yerlerin Açma Ruhsatnamesi 'Diskotek' izni verildiği bildirildi. Savio Turizm İşletmecilik tarafından ise 13 Ekim 2006'da söz konusu yere, içkili restoran ve gece kulübü, daha sona ise restoran kafe bar açmak istenildiğine dair belediyeye başvuru yapıldığı bunun üzerine Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından İBB'nin itfaiye, imar, emlak ve istimlak müdürlükleri ile Beşiktaş Kaymakamlığına görüş sorulduğu iddianamede ifade edildi.

İBB İTFAİYESİNDEN ÇELİŞKİLİ RAPOR

İddianamede yer alan yazıda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 14 Eylül 2006 tarihli Yangın Bakımından İncelenen İş Yerlerine Ait Muayene Raporu'nda 'Adı geçen yere tetkik için gidildiğinde verilen adreste öyle bir işyeri bulunmamaktadır.' denildiği aynı yıl 7 Kasım'da söz konusu alana ilişkin hazırlanan itfaiye raporda ise 'Yangına karşı alınan koruyucu önlemler bugünkü durumu ile yeterlidir' ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. Söz konusu alanın Savio Turizm İşletmecilik tarafından 1500 metrekare olduğu bildirilmesine rağmen itfaiyenin raporunda 750 metrekare kabul edildiği, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce ise 900 metrekare kullanım alanlı içkili lokanta olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği belirtildi.

RAPOR MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR

İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanan raporda, iş yeri 750 metrekare büyüklükte olsa bile dönemin yönetmeliğine uymadığı, işyerinin ilk açıldığı günden bu yana gece kulübü (diskotek) tarzında faaliyet gösterdiği, içkili lokanta olarak faaliyet göstermediğinin anlaşıldığı, Gümüş Turizm Dış Ticaret Şirketi'nin,19 Ağustos 2011'de dilekçeyle iş yerinin ruhsatının diskotek olarak düzenlenmesi talebi üzerine bu doğrultuda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği belirtilerek, ruhsat verilirken iş yerinin faaliyet konusu ve kullanım alanı değişmesine rağmen Beşiktaş Belediyesi'nin 7 Kasım 2006'daki yangın raporunu yeterli gördüğü bildirildi. Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne, 2 Ağustos 2013'te iş yerinin tapuda "depo" olarak görüldüğünü belirttiği, apartmanın yangın çıkışının bina projesine uygun olmadığına ilişkin şikayet olduğunu da ilettiği ve konuyla ilgili İBB'ye de bilgi verilmesini istediği konunun Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından İBB İtfaiye Daire Başkanlığına intikal etmediği iddianamede ruhsatlar verildikten sonra ve öncesinde belediyenin denetlediğine ilişkin yazı bulunmadı ifade edildi.

'İMZA BANA AİT'

Dönemin belediye başkan yardımcısı Ahmet Koray Bayraktaroğlu ifadesinde "5 Temmuz 2007'de verilen iş yeri ruhsatındaki imzanın kendisine ait olduğunu, memur, şef ile ruhsat müdürü tarafından imzalandıktan sonra ruhsat dosyasının kendisine imzalanması için geldiğini itfaiyeden, ilçe emniyet müdürlüğünden ve diğer müdürlüklerden istenen belgelerin gelip gelmediği, ayrıca iş yeri ruhsat harcının yatırılıp yatırılmadığını kontrol ettikten sonra ruhsatı imzaladığını, ruhsat verilmeden önce ruhsat düzenlenecek iş yerine ilgili birim personeli tarafından gidilip gidilmediği, gidildi ise rapor düzenlenip düzenlenmediğiyle ilgili bilgi sahibi olmadığını ve dosyanın imza aşamasında başkan yardımcısı sıfatıyla kendisine kadar gelmesinin, ilgili personel tarafından gidilip yerinde kontrol edildiği anlamına geliyor" dedi.

'DENETİM YAPILDIĞINA DAİR BİLGİM YOK'

Bayraktaroğlu, "Ayrıca ruhsat imzalandıktan sonra herhangi bir denetim yapılıp yapılmadığını bilemiyorum. Bildiğim kadarıyla mevzuat hükümlerine göre ruhsat düzenlendikten belirli bir müddet sonra ilgili iş yerinin ruhsat hükümlerine uygun olarak çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Başvuruda 1500 metrekare, itfaiye raporunda 750 metrekare düzenlediğimiz iş yeri açma ve çalışma ruhsatında 900 metrekare yazıldıysa da aradaki uyumsuzluğun neden kaynaklandığını bilmiyorum. Ancak yorum yapabilirim. Yaptığım yorumda da ruhsat müdürlüğündeki görevli arkadaşların tespit ettiği rakamın esas alınması gerekir. Belediye açısından iş yeri ruhsat harcı alındığı için itfaiyenin tespit ettiği rakamdan biraz fazla olması normaldir diye düşünüyorum. Bahse konu yere her ne kadar içkili lokanta ve gece kulübü ruhsatı başvurusunda bulunulmuşsa da belediyemizce sadece içkili lokanta ruhsatı verilmesi uygun görülmüş ve ruhsat düzenlenmiştir. İçkili lokanta ruhsatı düzenlenmiş olmasına rağmen bahse konu yerde daha sonra ne tür faaliyet yürütüldüğü hususunda herhangi bir bilgim yoktur" şeklinde konuştu.

'İŞYERİNİ BİZZAT GİDİP İNCELEMEDİM'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk ifadesinde, "1985 yılından 2014 yılına kadar İBB'de Teknik Müdür Yardımcısı olarak görev yaptım, 2014 yılında emekliye ayrıldım. Sahada bizzat yerinde inceleme işini diğer görevliler yapıyordu. Sahada inceleme işi tamamlanıp, rapor tanzim edildiğinde en son imza için İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürüne geliyordu, söz konusu evrakın imzalandığı tarihte Müdür Orhan Akyıldız görevinin başında olmadığı için, evrakı adı geçen müdür adına imzaladım, imza atarken evrakın şekil ve muhteva açısından tamam olup olmadığını inceledim. Benden önce imza atması gereken görevlilerin imzalarım kontrol ettim, bir noksanlık görmeyince de müdür adına evrakı imzaladım" dedi.

'İTFAİYENİN İŞ YÜKÜ ÇOK FAZLA'

İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ ise, "Bahse konu işyeri için Beşiktaş Belediyesinden gelen yazı üzerine itfaiye müdürlüğünde görevli personel Fazlı Yavuz tarafından bizzat işyerine gidilerek düzenlenmiştir. Bunun düzenlediği rapor silsile amirler tarafından imzalanmak sureti ile ilgili kuruma gönderilmiştir. İtfaiyenin iş yükü çok fazladır. 2006 yılında düzenlenen rapor yerine gidilerek düzenlenmiştir. Evrakı düzenleyen memurların şahsi hatası olabilir diye tahmin ediyorum. Bu rapor 2006 yılında düzenlenmiştir. Raporun altında bugünkü durumu ile yeterlidir yazısı mevcuttur" dedi.

İDDİANAME:

Dönemin Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, itfaiye çavuşu Fazlı Yavuz, eski itfaiye zabıta amiri Numan Bulburu, eski itfaiye müdür yardımcısı Tuncay Akdağ, eski itfaiye teknik müdür yardımcısı Şükrü Öztürk ile belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz'ın "görevi kötüye kullanma" ile "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 9 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar verdi.