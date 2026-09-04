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Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku

Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku
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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, RAMS Başakşehir deplasmanında attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdi ve Süper Lig'de 4 haftada 6 gol, 2 asiste ulaştı. Ancak sarı-kırmızılıların sevinci uzun sürmedi. Nijeryalı yıldız, 33. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken yerine Barış Alper Yılmaz girdi.

  • Victor Osimhen, RAMS Başakşehir karşısında attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
  • Osimhen, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 6 gol ve 2 asistle 8 gole doğrudan katkı sağladı.
  • Osimhen, maçın 33. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Barış Alper Yılmaz girdi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, RAMS Başakşehir karşılaşmasında önce attığı şık golle takımını sevindirdi, ardından yaşadığı sakatlıkla sarı-kırmızılıları endişelendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Nijeryalı yıldız, bir kez daha golünü atmayı başardı.

OSIMHEN'DEN MÜTHİŞ GOL

Galatasaray'ın aradığı golü Victor Osimhen buldu. Nijeryalı santrfor, yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırarak sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Osimhen'in golüyle Galatasaray deplasmanda üstünlüğü yakalarken yıldız futbolcu da sezona yaptığı etkileyici başlangıcı sürdürdü.

İşte o golden kareler;

4 HAFTADA 6 GOL, 2 ASİST

RAMS Başakşehir karşısında da fileleri havalandıran Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. Nijeryalı yıldız, ligin ilk 4 haftasında 6 gol ve 2 asistle toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı.

Osimhen'in 4 haftalık performansı:

  • 6 gol
  • 2 asist
  • 8 gole doğrudan katkı

GOLÜN ARDINDAN SAKATLIK ŞOKU

Osimhen'in etkileyici performansının ardından Galatasaray'ı endişelendiren anlar yaşandı. Yıldız golcü, karşılaşmanın 33. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Teknik heyet zorunlu değişikliğe giderken Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Böylece Galatasaray'ı öne geçiren golü atan Osimhen'in RAMS Başakşehir karşılaşması sakatlık nedeniyle erken sona erdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Sabri Tüçel:

bir pozisyon penaltı ise otomatik ofsayt sistemi var diyorsunuz Yahu niye inceliyorsunuz

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