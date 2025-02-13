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Berat Kandili Coşkusu Güneydoğu Türkiye'de Yaşandı

Berat Kandili Coşkusu Güneydoğu Türkiye'de Yaşandı
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Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti, ikramlar yapıldı ve mevlitler okundu.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Gaziantep'teki camilerde Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Camiye gelen vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Müftülüğünce başta Abdülhamid Han Camisi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla Berat Kandili idrak edildi.

Abdülhamid Han Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Daha sonra cemaat, namaz kılıp, dua etti. Vatandaşlara cami çıkışında kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanı sonrası yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Kandil dolayısıyla vatandaşlar, yerleşkede bulunan Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

Malatya

Malatya'da İstasyon Camisi'nde Beraat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Okunan Kuran-ı Kerim ve mevlidin ardından camiye gelenler gecenin önemiyle ilgili vaazı dinledi.

Malaya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ise kandil dolayısıyla Tunceli ve Elazığ'da dün gerçekleştirdiği salep ikramını, Malatya'da yatsı namazının akabinde İstasyon Camisi'nde yaptı. Yeşilyurt Belediyesi ise lokma ikramında bulundu.

Darende ilçesinde ise tarihi Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi olmak üzere tüm camilerde kandil programları düzenlendi.

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar, ilçedeki camilere gitti.

Namaz sonrası, Hulusi Efendi Vakfı tarafından camilere gelenlere Somuncu Baba Sebil Ekmeği ikram edildi, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Adıyaman

Altınşehir Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve mevlidin ardından camiye gelenler, gecenin önemiyle ilgili İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından verilen vaazı dinledi.

Program sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Kilis

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil dolayısıyla kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Hacı Mehmet Kazancıoğlu Camisi'ndeki programa katılan İl Müftü Vekili Abdulhekim Öz'ün namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programın sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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