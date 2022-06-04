Tarihi yalıdaki kaçak platformu içeride insanlar varken yıkmışlardı! Belediyeden açıklama geldi - Haberler

Bayraklı ilçesinde, 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir yapı olan Saime Sultan Yalısı'nda, dün akşam saatlerinde işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla, sahil kısmındaki platformun devlet arazisi üzerine kaçak inşa edildiği belirtilerek yıkım yapıldı. Yalıda bu yıl düğün yapacak olanlara bir demo gösteri yapıldığı sırada iş makineleri platformu yıktı. Yalının kapıları da mühürlendi. Yalıda olanlar büyük bir şaşkınlık yaşarken, o anlar cep telefonlarıyla da görüntülendi.

"İNSANLARIN OLDUĞUNU BİLE BİLE YIKIMI YAPTILAR"

İşletmeci Kadir Pordoğan, yıkımın akşam saatlerinde ve içeride insanlar varken yapılmasına tepki gösterdi. Pordoğan, "Dün akşam burada organizasyon hazırlığı esnasında belediyeden kepçeler, zabıtalar ve polisler geldi. Yıkım gerçekleştireceklerini söylediler. Biz de yıkım kararını görmek istedik. Encümenden çıkan yıkım kararı olmamasına rağmen kaymakamlığın geçen nisan ayında parselin içinde bulunan 'kütle halindeki bir şeyi giderebilirsiniz' kararıyla işletmeye girdiler. Engel olamadık. 72 saat boyunca yıkımın devam edeceğini söylediler. Yıkımın neden akşam olduğunu inanın biz de bilmiyoruz. Gelenlere de sordum ama cevap alamadım. Neden insanların olduğunu bile bile bu yıkımı yaptılar anlamak çok zor. Kasıtlı olarak hedef alındığımızı düşünüyorum" dedi.

"TEK ÖNCELİĞİMİZ EVLENECEK ÇİFTLER"

Düğünü olan çiftleri mağdur etmemek istediğini belirten Pordoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bizden belediye tarafından para talep edildi. Ancak ulaştıramadığımız için başımıza bunlar geldi. 11 senedir çok nezih bir işletme yarattık. Bunun yanı sıra 80 kişilik bir istihdam yarattık. Suçumuz para ödememek mi? Ruhsatımızı vermeleri gerekirken onu da vermiyorlar. Bir kapıya değil, mekanda 12 kapıya mühür vurdular. Bu artık bir zulüm. Saime Sultan Yalısı, Anıtlar Kurulu'na bağlıdır. Ruhsatımızı da Anıtlar Kurulu veriyor. Bizden önceki işletmecinin yaptığı birtakım eklentilerin hepsini gidererek Kurul'a girdik ve onayımızı aldık. Belediye başkanı bizi cezalandırıyor. Mekandan, 12 senelik emekten ve personelin işsiz kalmasından geçtim. Şu anda tek önceliğimiz evlenecek çiftler. Onlarla toplantı halindeyiz. Yakın tarihtekilerin düğünlerini tanıdığımız arkadaşların mekanlarını ayarlayıp, yapmak için çabalıyoruz. Daha ileri tarihte olanlardan beklemelerini rica ettik."

"RUHSATI YILBAŞINDA İPTAL EDİLDİ VE YENİLEMEDİLER"

Yıkımla ilgili Bayraklı Belediyesi'nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu yerin işletme ruhsatı yılbaşında iptal edildi ve yeniden ruhsatlandırma yapılmadı. Ve bu süreçte tam 9 kez mühür fekki yapılarak, ticari faaliyetlere devam edildiği, deniz kenarına kaçak platformlar ve eklentiler inşa edildiği tespit edildi. Bu alanlarda defalarca yıkım gerçekleştirildi, yasal işlem uygulandı. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu yıkımlar, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan alana kaçak olarak konulan eklentileri kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Tescilli binanın bulunduğu mülkiyet sınırlarında herhangi bir işlem yapılmadı" denildi.