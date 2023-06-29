Belediye Başkanı Osman Topaloğlu Kurban Bayramı Ziyaretleri Gerçekleştirdi

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu. Topaloğlu, 19 Mayıs Kültür ve Dayanışma Derneği ile AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma programlarına katıldı. Ayrıca, Alaçam Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına da katıldı. MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ise Ladik'te düzenlenen programda konuşma yaptı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdi.

19 Mayıs Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Topaloğlu, dernek başkanı Mehmet Ali Orta ve üyelerle bayramlaştı.

Kurban Bayramı'nın kardeşliği, birliği ve beraberliği pekiştirdiğine işaret eden Topaloğlu, 19 Mayıs Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar hakkında da istişarede bulundu.

Dernek üyelerinin talep ve sorunlarını dinleyen Topaloğlu, ilçenin gelişmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

AK Parti'de bayramlaşma programı

AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

İlçe başkanlığında gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven ile partililer katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın İslam alemine birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini dileyerek, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Topaloğlu da Kurban Bayramı'nın İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından bayramlaşma gerçekleştirildi.

Alaçam'da bayramlaşma programı

Kurban Bayramı dolayısıyla Alaçam Kaymakamlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan programa Belediye Başkanı İlyas Acar, Başkan Yardımcısı Sinan Top, İlçe Emniyet Müdürü Erol Can Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Zekeriya Bülbül, Orman İşletme Müdürü Ali Hakan Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan, Tapu Müdürü İbrahim Şimşek, Belediye Yazı İşleri Müdürü Mustafa Çelik ile vatandaşlar katıldı.

MHP Samsun Milletvekili Topsakal, Ladik'te

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Ladik Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (LAFED) tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Topsakal, Ladik Belediyesi Ambarhan restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, herkesin bayramını kutlayarak, "Kurbanlarınız Allah katında kabul ve makbul olsun. Burada dernek başkanlarımızla beraber olmak beni çok mutlu etti. Bu ülke, bu vatan için bir dakika boşa geçirilecek zaman yok. Bayramdan sonra Meclis tatile girmeden yoğun bir çalışma içine gireceğiz." dedi.

Programa LAFED Başkanı Sinan Tiryaki, MHP Ladik İlçe Başkanı Nurol Albayrak, CHP İlçe Başkanı Özgür Ay, İYİ Parti İlçe Başkanı Cemil Sukas ile davetliler katıldı.