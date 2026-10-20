Belçika ve Türkiye'den 7 bakan, 10 yıl sonra Brüksel'de bir araya geliyor.

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Belçika ve Türkiye'den 7 bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeniden oluşan ivmeyi güçlendirmek amacıyla bugün Brüksel'de 10 yıl aradan sonra bir araya gelecek.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Laurens Soenen, bugün Egmont Sarayı'nda düzenlenecek "Türkiye- Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Belçika ve Türkiye'den 7 bakanın, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeniden oluşan ivmeyi güçlendirmek amacıyla 10 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geleceğine dikkat çekilen açıklamada, "Toplantıda, Avrupa açısından hayati önem taşıyan bir ortakla siyasi diyaloğun güçlendirilmesi ve güvenlik, adalet ve göç gibi vatandaşları doğrudan ilgilendiren alanlarda işbirliğinin ilerletilmesi hedefleniyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin uluslararası sahnede kendine özgü bir konuma sahip olduğuna işaret edilerek, "NATO müttefiki olarak Karadeniz güvenliğinde merkezi bir rol oynayan Türkiye, hem Kiev hem de Moskova ile temaslarını sürdürüyor. Ukrayna ile Rusya arasında çeşitli müzakere turlarına ev sahipliği yapan Türkiye, kalıcı barış arayışında diplomatik girişimlerine devam ediyor. Türkiye'nin etkisi Orta Doğu'ya da uzanıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye'nin Gazze'ye ilişkin diplomatik çabalarda yer aldığı ve Suriye'nin geleceğinde de önemli bir rol oynadığı aktarılan açıklamada, "Türkiye ayrıca yakın çevresinin ötesinde, özellikle Afrika Boynuzu'nda siyasi ve diplomatik varlığını genişletiyor." görüşü paylaşıldı.

Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday olan ve 1995'ten bu yana AB ile Gümrük Birliği içinde bulunan Türkiye'nin Avrupa'nın ticaret ve üretim zincirlerine derin biçimde entegre olduğuna vurgu yapılan açıklamada, özellikle sanayi, savunma, enerji, inovasyon ve yeni ticaret güzergahları alanlarında önemli bir işbirliği potansiyeli bulunduğunun altı çizildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin temelinde halklar arasındaki güçlü bağların da bulunduğuna işaret edilerek, 1964'te Türk işçilerin istihdamına ilişkin anlaşmanın imzalanmasından bu yana Türklerin nesiller boyunca Belçika'nın ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunduğu belirtildi.

"Türkiye ile ilişki kurmadan Avrupa güvenliğini ele alamazsınız"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, "Türkiye ile ilişki kurmadan Avrupa güvenliğini ciddi biçimde ele alamazsınız. Türkiye, önemli bir NATO müttefiki olmasının yanı sıra güvenliğimiz açısından hayati öneme sahip bölgelerde temasları ve etkisi bulunan diplomatik bir aktör." mesajını verdi.

Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik çabalardan Orta Doğu, Karadeniz ve Afrika Boynuzu'ndaki istikrara kadar Türkiye'nin diplomatik çözümlerin ilerletilmesine katkı sağlayabileceğini belirten Prevot, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin henüz değerlendirilmemiş önemli bir potansiyel barındırdığına dikkati çekti.

Prevot, "Her konuda aynı görüşte değiliz ancak güçlü ilişkileri ve düzenli diyaloğu sürdürmek tam da bu nedenle önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yakın bir komşu olan Türkiye ile işbirliği fırsatlarından daha iyi yararlanılmasının öneminin altını çizen Prevot, Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi çağrısı yaptı.

"Uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeye devam etmeliyiz"

Açıklamada, Brüksel'deki toplantının, özellikle adalet, güvenlik ve göç alanlarında iki ülkenin yetkili makamları arasındaki işbirliğine yeni bir ivme kazandırmasının beklendiği ifade edildi.

Adalet bakanları arasındaki görüşmelerde terörizm ve organize suçlarla mücadelenin öne çıkacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, sınır ötesinde faaliyet gösteren suç ağları nedeniyle görüşmelerde, hukukun üstünlüğü ve temel hukuki güvencelere saygı çerçevesinde adli makamlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sınır ötesi soruşturmaların kolaylaştırılmasının ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden, organize suçun sınır tanımadığına dikkati çekerek suç ağlarının uluslararası düzeyde işbirliği yaptığını, sınır ötesi para akışlarını yönettiğini ve hukuk sistemleri arasındaki farklılıklardan yararlandığını belirtti.

Verlinden, "Uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeye devam etmeliyiz. Faaliyetlerini ancak güçlerimizi birleştirerek sekteye uğratabilir ve toplumumuzu ve ekonomimizi organize suçun oluşturduğu tehditten daha iyi koruyabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Sahadaki??????? işbirliğimizi pekiştirmemize imkan sağlayacak"

Açıklamada, göçün de toplantının gündeminde yer alacağı aktarıldı.

Avrupa'ya uzanan çeşitli göç güzergahlarının kesişim noktasında bulunan Türkiye'nin bu alanda önemli bir ortak olarak değerlendirildiğinin altı çizilen açıklamada, Avrupa ve uluslararası yükümlülükler doğrultusunda göç ve konsolosluk konularında ilgili idareler arasındaki işbirliğini güçlendirme yollarının ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belçika İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt, "Bağlarımızı güçlendirmek ve deneyimlerimizi paylaşmak büyük önem taşıyor. Ayrıca idaremizin Türkiye'nin uygulamalarını yerinde görmesi için yapılan daveti memnuniyetle karşılıyorum. Bu, sahadaki işbirliğimizi daha da pekiştirmemize imkan sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Polis işbirliğine ilişkin ikili eylem planı anlaşması imzalanacak

Açıklamada, toplantı kapsamında polis işbirliğine ilişkin yeni bir ikili eylem planı anlaşmasının imzalanacağı duyuruldu.

Anlaşmayla, özellikle organize suç ve uluslararası suç ağlarıyla mücadele alanlarında Belçika ve Türkiye polis teşkilatları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Anlaşma, iki ülkenin ulusal sınırları aşan tehditlerle mücadelede daha yakın çalışma yönündeki ortak kararlılığını somut adımlara dönüştürecek." bilgisi verildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belçika Güvenlik ve İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Belçika ile Türkiye'nin güvenlik alanında halihazırda yakın işbirliği içinde olduğunu belirterek suç ağlarının giderek daha uluslararası bir nitelik kazanmasıyla polis teşkilatları arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirileceğini ifade etti.

Quintin, "Yeni anlaşma, daha hızlı bilgi paylaşımına, uzmanlık alışverişine ve sahada ortak eğitimler düzenlenmesine imkan sağlayacak. Hedefimiz açık: Organize suçla daha hızlı ve daha kararlı mücadele ederek vatandaşlarımızı daha iyi korumak." mesajını verdi.

"Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı" Türk tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Belçika tarafından Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Adalet Bakanı Annelies Verlinden, Güvenlik ve İçişleri Bakanı Bernard Quintin ile İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt'un katılımıyla gerçekleşecek.

Kaynak: AA