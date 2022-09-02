BBP Genel Başkanı Destici, MKYK toplantısı öncesinde konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıların göreve iade edileceğine yönelik sözlerine ilişkin, "Tepkiler çoğalınca çark etti. Kılıçdaroğlu, her ne kadar sözlerinden rücu etse de ben aslında ilgili yerlere mesajının gittiğini düşünüyorum. Bu KHK'lılar sadece FETÖ'cülerden de oluşmuyor. PKK'lılar, TİKKO'lular, DHKP-C'liler, başka terör örgütü mensupları da var." dedi.

Destici, parti genel merkezinde yapılacak Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.

Terörle mücadelenin yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla devam ettiğini belirten Destici, bu başarının yakalanmasında insansız ve silahlı insansız hava araçlarının önemli katkısı olduğunu söyledi.

Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr yanlısı göstericilerin eylemleriyle yaşanan iç karışıklığa değinen Destici, bu karışıklıkların nerede tamamen sona ereceğini tahmin etmenin zor olduğunu dile getirdi.

Irak'ta huzur, barış ve güvenden yana olduklarını belirten Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Ama her coğrafyada, her ülkede olduğu gibi bizim de önceliklerimiz var. Orada da ilk önceliğimiz nedir? Irak'ın toprak bütünlüğünün korunarak barışın sağlanmasının yanında elbette Türkmeneli bölgesinde yaşayan Türkmen kardeşlerimizdir. Daha önce defaaten bu tür karışıklıklarda maalesef Türkmenler kıyıma uğramışlardır. Bu tür karışıklıklarda Türkmen varlığı kaybeden taraf olmuştur. BBP olarak, Türkmenlere karşı yapılan katliamların, soykırıma varan saldırıların, zulümlerin tekrar yaşanmaması için şimdiden uyarıyoruz. Türkiye, şayet Kerkük, Musul, Telafer başta olmak üzere diğer bölgelerde Türkmenlere karşı bu tür saldırılar başlarsa ya da başlama ihtimali belirdiği anda tüm tedbirleri almalı, bu tedbirlerin içinde fiili müdahale de bulunmalıdır."

"Öğretmenlerimiz, terör örgütlerinin uzantılarından kendilerini ayırmalı"

Özel okullarda çalışan öğretmenlerin, birkaç gün önce taleplerini dile getirmek için Ankara'da yaptıkları eylemi hatırlatan Destici, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öğretmenlerin en doğal hakkıdır eylem yapmak, basın açıklaması yapmak, Milli Eğitim Bakanı ile görüşmek. Ama eylem yapan gruba baktığımızda, PKK'nın uzantısı HDP'nin sözcüleri, mensupları, TİKKO'nun, DHKP-C'nin uzantısı TİP'in mensupları, başka radikal gruplar, öğretmen olmayan kişileri görüyoruz. Öğretmenlerimiz, bir eylem, açıklama yapacaklarsa mutlaka bu terör örgütlerinin uzantılarından, aşırı marjinal sol gruplardan kendilerini ayırmaları lazım. Eğer bunu yapmazlarsa Türkiye, geçtiğimiz günlerde yaşanan görüntüleri yaşar ve öğretmenler ile polisler karşı karşıya getirilir. Zaten yapmak istedikleri budur."

Öğretmenlik mülakat sınavlarında haksızlık yapıldığı iddiaları

Öğretmen alımına ilişkin mülakat sınavlarında torpil, haksızlık, kayırmacılık yapıldığı iddialarını değerlendiren Destici, "Bunlar evet geçmişte oldu, yapıldı ama biz girişimlerimizi yaptık ve 2018'den bu tarafa yapılan sınavlara bakın, yarım puan bile oynanmamıştır. Yani aday, 72,8 almışsa 73 yapılmıştır, 72,2 almışsa 72 yapılmıştır. Yani mülakat puanı, üste yakınsa üste, alta yakınsa alta tamamlanmıştır. Dolayısıyla bizim takip ettiğimiz kadarıyla hiçbir adaya haksızlık yapılmamıştır. Varsa biz bunun yine takipçisi oluruz. Birtakım örgütlerle ilişkisi olanlar hariç." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, öğretmenlere yönelik "Öğretmen kariyer sınavına girmeyin" çağrısını anımsatan Destici, henüz yapılmamış sınavda haksızlık yapılacağını söylemesinden dolayı Kılıçdaroğlu'nun iyi niyetli olmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili açıklaması

Destici, Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıların göreve iade edileceğine yönelik söylemlerine ilişkin "Tepkiler çoğalınca çark etti. 'Biz beraat etmiş, takipsizlik almış ya da hakkında kovuşturma yapılmamış kimseleri kastediyoruz' demeye getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, her ne kadar sözlerinden rücu etse de ben aslında ilgili yerlere mesajının gittiğini düşünüyorum. Bu KHK'lılar sadece FETÖ'cülerden de oluşmuyor. PKK'lılar, TİKKO'lular, DHKP-C'liler, başka terör örgütü mensupları da var." dedi.

"Seçimlere kendi ismimiz, amblemimiz ve adaylarımızla katılacağız"

Türkiye'de seçim atmosferine girildiğini ifade eden Destici, seçimlere Cumhur İttifakı içinde kendi isim, amblem ve adaylarıyla katılacaklarını, Cumhur İttifakı'nın göstereceği Cumhurbaşkanı adayının kazanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bu seçimi, partileri için bir büyüme seçimi olarak gördüklerini belirten Destici, öğleden önce gerçekleştirdikleri Divan Toplantısı'nda aldıkları kararları bugünden itibaren uygulamaya başlayacaklarını, ekim ve kasım aylarında 7 bölgede 7 miting gerçekleştireceklerini anlattı.

"Teröriste bu imkanı verirseniz böyle hadsizleşebiliyor"

Destici, açıklamasının ardından bir gazetecinin, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın, "AK Parti'nin suç örgütü muamelesi göreceği ve kapatılacağı" yönündeki söylemlerine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine şunları kaydetti:

"Teröristler, terörist seviciler, teröristlerin partisinden milletvekili seçilenler, bugün Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti devletine, Türk milletine, Türkiye'deki meşru siyasi partilere, üstelik AK Parti 20 yıldır bu ülkede iktidar. Çoğunluğunda da tek başına iktidar yani yüzde 50 halkın desteğini almış. En son seçimde de Cumhur İttifakı ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'mız yüzde 52-53 ile seçilmiş. Dolayısıyla teröriste bu imkanı verirseniz böyle hadsizleşebiliyor. Onun sözleriyle AK Parti ya da Türkiye'de başka meşru bir parti kapatılacak ya da siyaset yapanlar yargılanacak değil. Onların hukuka, demokrasiye olan inançları da bu kadardır. Bizim nezdimizde sözlerinin hiçbir itibarı yoktur."

Şarkıcı Gülşen'in imam hatipliler hakkındaki sözleri

Konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı tutuklanan ve daha sonra "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Destici, "Bazı kesimler ev hapsinin kaldırılmasını istiyor ki çıksın edepsizliklerine, çirkinliklerine devam etsin. Öyle yağma yok. Bu ev hapsiyle terbiye edilecek. Benim düşüncem, kesinlikle ev hapsinin kaldırılmaması ve uzun bir süre bu ev hapsinde terbiye edilmesidir. Hatta terbiye hocaları gönderilip terbiye edilmesi lazım, bir terbiye dersi, ahlak dersi alması lazım. Hatta eline fırça verip bir imam hatip okulu boyatılabilir mesela." ifadelerini kullandı.