Haberler

Trump belgeseli İngiltere'de fırtına kopardı, BBC'de istifalar peşe peşe geldi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Trump belgeseli İngiltere'de fırtına kopardı, BBC'de istifalar peşe peşe geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İNgiliz kamu yayıncısı BBC'de Genel Müdür Tim Davie ile Haber Direktörü Deborah Turness, 2021'de ABD Kongresi'nde yaşanan olayları anlatan BBC belgeselinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki eleştirilerin ardından istifa etti. Ülkenin önde gelen yayın organları tarafından ilk sayfalardan duyurulan gelişme üzerine, "10 yıldan fazla süredir yaşanan en büyük kriz" yorumları yapıldı.

  • BBC Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness, Donald Trump belgeselinde 2021 Kongre baskınına ilişkin ifadelerin montajlanması nedeniyle istifa etti.
  • BBC'nin belgeselde Trump'ın iki farklı konuşmasını birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı ve barışçıl ifadeleri çıkardığı tespit edildi.
  • İstifalar İngiltere'deki önde gelen gazeteler tarafından BBC'nin 10 yıldan fazla süredir yaşadığı en büyük kriz olarak nitelendirildi.

Geçen yıl yayımlanan ABD Başkanı Donald Trump belgeselinde "2021 Kongre baskınıyla" ilgili ifadelerin bağlamından çıkarılarak montajlandığının ortaya çıkmasının ardından dün İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin üst düzey yöneticilerinin istifa kararı İngiltere'de gazetelerin manşetlerinde geniş yer buldu.

The Guardian, Financial Times, Daily Telegraph, The Times ve Daily Mail gibi ülkenin önde gelen yayın organları, İngiliz kamu yayıncısı BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness'ın istifa kararını ilk sayfalarından duyurdu.

BBC'de deprem! Genel Müdürü ve Haber Dairesi Yöneticisi İstifa EttiBBC Genel Müdürü Tim Davie ve BBC Haber Direktörü Deborah Turness

"BBC'NİN '10 YILDAN FAZLA SÜREDİR YAŞADIĞI EN BÜYÜK' KRİZ"

Daily Telegraph gazetesi, bu çifte istifayı BBC'nin "10 yıldan fazla süredir yaşadığı en büyük kriz" olarak nitelendirdi. Gazete ayrıca, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch'un, BBC yöneticilerinin "nihayet sorumluluklarını üstlenmelerinin doğru olduğu" yönündeki yorumlarına yer verdi.

İstifalara ana sayfasında yer veren bir diğer gazete "The Guardian" da haberinde BBC kaynaklarından birinin "bir darbe gibi" dediğini aktardı. Gazete, kurum içindeki kaynakların Turness'in ayrılışına ilişkin "dehşet havası"ndan bahsettiğini ve "İngiliz medyasının en önemli iki pozisyonunu doldurmak için arayışın başladığını" bildirdi.

Financial Times gazetesi, "Trump belgeseli üzerine kopan fırtına" başlığını attı. Gazete, Davie ve Turness'in istifalarının, BBC'nin Panorama belgeseli nedeniyle milletvekillerinden özür dilemeye hazırlandığı sırada geldiğine işaret etti.

BBC'de deprem! Genel Müdürü ve Haber Dairesi Yöneticisi İstifa Etti

Daily Mail gazetesi de "BBC patronları utanç içinde istifa etti" başlığını attı. Gazete, Davie'nin istifasında yer alan "Hatalar yapıldı ve Genel Müdür olarak nihai sorumluluğu üstlenmek zorundayım." şeklindeki açıklamasına yer verdi.

The i Paper gazetesi, "BBC patronları, başarısız Trump filmi nedeniyle istifa etti" başlığını manşete taşıdı. Gazete, Beyaz Saray'ın, Trump'ın BBC'nin Genel Müdürü'nü "istifa ettirdiği" için sevinç duyduğunu yazdı.

The Times gazetesi, Davie'nin ayrılışını "binlerce kesikle ölüm" olarak niteledi. Gazetenin haberinde, BBC'nin Gazze'deki durumu ele alışına yönelik şikayetler dahil bir dizi sorunun Davie'nin istifasına katkıda bulunduğu belirtildi.

BBC'de deprem! Genel Müdürü ve Haber Dairesi Yöneticisi İstifa Etti

NE OLMUŞTU?

BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness, geçen yıl yayımlanan ABD Başkanı Donald Trump belgeselinde 2021 Kongre baskınıyla ilgili ifadelerin bağlamından çıkarılarak montajlandığının ortaya çıkmasının ardından dün istifa etmişti.

The Telegraph'ın 3 Kasım'daki haberine göre BBC News'te yayımlanan Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

BBC'de deprem! Genel Müdürü ve Haber Dairesi Yöneticisi İstifa Etti

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajını verdiği algısı oluşmuştu.

Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto etme ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıisa yatar:

Kafirler de aralarında sorun yaşar kavga edebilirler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

Hayret halbuki abd'yi yöneten ingiltere nasıl böyle bir iş yapılmış..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.