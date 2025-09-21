Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili kura çekimi sonucu belli oldu

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili belirlemek üzere düzenlenen seçimlerde, dört tur boyunca iki aday da eşit oy alınca sonuç, kura seçimine kaldı. Kura çekiminde ise CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazandı.

Başkanvekilliği seçiminde CHP'nin Bayrampaşa adayı İbrahim Kahraman, AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu, seçim saat 10.00 itibariyle başladı.

İLK DÖRT TURDA KAZANAN ÇIKMADI

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçiminde ilk turda AK Parti'nin adayı 19, CHP'nin adayı 18 oy aldı. Üçte iki çoğunluk sağlanmadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci tur seçimlerinde ise AK Parti'nin adayı 18, CHP'nin adayı 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı. Seçimin üçüncü turunda ise yine AK Partili üye 18, CHP'li üye 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki Başkanvekili seçiminde, ilk turda AK Partili adaya oy veren bağımsız üye sonraki üç turda aynı adayın ismini geçersiz şekilde yazdı.

1. Tur: İbrahim Akın (Geçerli)

2. Tur: İbrahim Akı (Geçersiz)

3. Tur: İbahim Akın (Geçersiz)

4. Tur: İbrahim / Akın (Geçersiz)

Bu şekilde dördüncü turda da 18-18'lik beraberlik sonucu seçim kuraya kalmış oldu.

GERGİNLİK ÇIKTI

Seçim sonucunun kuraya kalmasının ardında meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. Salonda gerginlik ve tartışma yaşanırken, salondaki bazı üyeler toplantı odasına alındı.

BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ KURA İLE BELİRLENDİ

İlk dört turda seçimin berabere sonuçlanması nedeniyle kurallara göre; belediye başkanvekili iki aday isim arasında kura çekildi. Kuradan CHP'nin adayı İbrahim Kahraman'ın ismi çıktı.

İŞTE İLK SÖZLERİ

Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili İbrahim Kahraman, "31 Mart seçimlerinde sandığa yansıyan millet iradesi Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde vücut bulmuştur. Selam olsun Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'na Hasan Mutlu'ya" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK YORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili seçimleriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"CHP grubunun sımsıkı durması ve diğer tarafın bütün müdahalelerine rağmen bir üyenin vicdanıyla davranması sonucu kuraya kaldı. Kurada da hak yerini buldu. Zaten Bayrampaşa'da 20'ye 15 biz öndeyken 5 tane belediye meclis üyemizi tutuklama marifetiyle Bayrampaşa'yı almaya çalıştılar. Olmadı başka operasyonlara giriştiler. Ama 4 turun sonunda 18-18 kalındı ve kuranın sonunda da hak yerini buldu. Belediye başkanımızın özgürlüğü açısından da çok önemlidir bu sonuç. Bayrampaşa'nın iradesi zaten CHP'ydi. Kura ile de olsa hak yerini buldu"

İBRAHİM KAHRAMAN KİMDİR?

İbrahim Kahraman, 1958 yılında İstanbul'da doğdu ve aslen Giresunlu'dur. İlkokul ve ortaokulu Bayrampaşa'da, liseyi Şişli'de okudu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işçi ve kontrol mühendisi olarak başladı. Daha sonra kendi kurduğu şirkette taahhüt ve proje işleri yaptı. 28 Giresunlular Derneği, Giresun Karabulduk Derneği'nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. Makine Mühendisleri Odası'nda yönetim, denetim ve onur kurulu üyeliklerinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bayrampaşa'da meclis üyeliği ve ilçe başkanlığı yaptıktan sonra, son üç buçuk yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Dairesi Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

Kahraman, iki çocuk babasıdır.