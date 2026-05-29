Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki "Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel" çift başlılık krizi, bayramlaşma programlarında tabanın sert tepkisiyle gün yüzüne çıktı. CHP Karabük İl Başkanlığı ve Safranbolu’da düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenlerinde partililer ile Karabük Milletvekili Cevdet Akay arasında tansiyon yükseldi.

İL BAŞKANINDAN "BİRLİK" VURGUSU

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, son günlerde partide yaşanan mahkeme süreçleri ve kurultay tartışmaları damga vurdu. Açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Yaşar, partide birlik ve beraberlik açısından bir sorun olmadığını savunarak, Karabük örgütünün ortak hareket ettiğini belirtti.

"KILIÇDAROĞLU’NA BİR CEVABINIZ YOK MU?"

Ancak tören, tabanın genel merkezdeki krize yönelik net duruş talebiyle gerildi. Safranbolu’daki programda bazı partililer, Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın görevden uzaklaştırılan Özgür Özel’e yönelik net ve açık bir destek açıklaması yapmamasını eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve dönerken kullandığı söylemlere atıfta bulunan öfkeli bir partili, Milletvekili Akay ve İl Başkanı Yaşar’ı hedef alarak "Çankaya'da mevcut genel başkan (Kılıçdaroğlu) kayırta kayırta CHP'lilere küfretti. 'Pisliklerden arınmak üzere ben buraya geldim' dedi. Buna il başkanı olarak, milletvekili olarak bir cevabınız yok mu? Daha ne diyecekti" ifadelerine yer verdi. Bu çıkışın ardından salonda partililer ile milletvekili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

"KURUMSAL KİMLİĞE RİAYET EDİYORUM"

Tepkilerin odağındaki isim olan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, eleştirilere kurumsal kimlik vurgusuyla yanıt verdi. Bu süreçten rahatsız olan vekillerden biri olduğunu belirten Akay "Her iki genel başkanlıkla da çalıştım ve bütün gücümle çalıştım. Kurumsal kimliğe riayet ederek hareket ettim. Bu süreci istemeyen, bu olayla karşılaşmak istemeyen vekillerden biriyim ben. Bu 3 yıllık süreç içerisinde karşılaşmadığımız konu kalmadı. Partinin içerisine bir sürü müdahaleler olmaya çalıştı" diyerek kendini savundu.

"ÖZGÜR ÖZEL’İN VİZYONUYLA DEVAM EDİYORUZ"

Aynı programda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise milletvekilinin aksine daha net bir duruş sergiledi. Köse, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel’in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

