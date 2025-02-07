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Bayırbucak Türkmenleri, Yıkık Köylerine Dönmenin Sevinci ve Üzüntüsü İçinde

Bayırbucak Türkmenleri, Yıkık Köylerine Dönmenin Sevinci ve Üzüntüsü İçinde
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Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Nisibin köyüne uzun yıllar sonra dönen Bayırbucak Türkmenleri, köydeki yıkım manzaralarıyla karşılaştı. Cuma namazı sonrası şehitler anılırken, Türkmenler yıkılan evlerini ve tehlikeli arazilerini yeniden inşa etmek için Türkiye’den destek bekliyor. Duygularını paylaşan Türkmenler, özgürlük ve yeniden imar için mücadele edeceklerini vurguluyor.

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesindeki Türkmenler, uzun yıllar sonra köylerine dönerek bir yandan evlerine kavuşmanın mutluluğunu, diğer yandan yıkık dökük evlerle karşılaşmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Nisibin köyüne yıllar sonra Lazkiye il merkezi ve Türkiye'den dönen Bayırbucaklı Türkmenler cuma namazını kıldı.

Ülkedeki iç savaş sürecinde sadece Nisibin köyünde şehit düşen 29 Türkmen, saygı ve dualarla anıldı. Caminin duvarlarına Özgür Suriye Ordusu ve Türk bayrakları asıldı.

Namaz sonrasında köy okulunda toplananlar, devrim şarkılarıyla Baas rejiminin yıkılmasını kutladı.

"Türkiye'mizden de destek bekliyoruz"

Lazkiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Yusuf Kara Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıl aradan sonra hasret kaldıkları Nisibin köyüne kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kara Ali, "Köyde yaşamak istiyoruz ancak çok yıkım var. Herkes buraya geri dönerse burada yaşam daha güzel olacak." dedi.

Köyde karşılaştıkları zorlukları dile getiren Kara Ali, "Maalesef yaşanacak ev yok. Çatılar bombalanmış. Roketler atılmış. Bahçeler mayınlı, güvenip giremiyoruz." diye konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tebrik eden Kara Ali, "Bu aşamaya kadar vardık. Buraları inşa edeceğiz. Türkiye'mizden de destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Artık burayı yaşatacağız. Burayı ayağa kaldıracağız"

Türkiye'de eğitim gören diş hekimi Ercan Bal, 12 yıl aradan sonra köyüne geri dönerek zaferi kutlamak için geldiğini ifade etti.

Köyde savaşın izlerinin ciddi boyutta hissedildiğini söyleyen Bal, "Halk kendi imkanlarıyla buranın sorunlarını çözecek durumda değil. Bu köyde 300 hane var, 200'ünde yaşanmaz. Daha büyük bir çalışmaya ihtiyaç var." dedi.

Yeniden imar konusunda Türkiye'den destek rica eden Bal, "Buraya geldikten sonra bir yandan 'Keşke buraya gelmeseydik' diyoruz. Bir yandan da 'Beşşar Esed'den kutulduk' diyoruz. Artık burayı yaşatacağız. Burayı ayağa kaldıracağız." şeklinde konuştu.

"Evler, tarlalar maalesef harabeye dönmüş"

Nisibin köyüne geri dönen Bayırbucak Türkmenlerinden Zekeriyya Kadı da 14 yıl sonra köyünde şehitler mezarlığını ziyaret etmenin ve cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

"Evler, tarlalar maalesef harabeye dönmüş. Çok emek ister. Evlerin çoğunun çatısı yok." ifadelerini kullanan Kadı, buraları yaşatmak için mücadele vermeye devam edeceğini söyledi.

Kadı, duygularının karışık olduğunu, bir yandan köyüne dönmenin sevincini yaşarken diğer yandan yıkılan köyü görmekten dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"Ağacın dalına kökünden başka kimse acımaz"

Nisibin Camisi'nin imamı Hüseyin Topal Ali, bu topraklara kavuşmak uğruna şehit düşenlere rahmet dilediğini ifade etti.

"Ağacın dalına kökünden başka kimse acımaz." diyen Topal Ali, Türk halkı ve hükümetinden, köydeki harabe olan altyapı, mayınlanan arazi ve ürken evler için destek istediğini belirtti.

Topal Ali, "Yıllardır bizim yanımızda durdular. Bırakmadılar. Şimdi de desteğinizi (Türkiye) bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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