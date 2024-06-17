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Bayburt'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi

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Bayburt'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayburt'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Tuzcuzade Mahalle Odasında düzenlenen programda Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Eldivan, burada yaptığı konuşmada, mahalle odası geleneğinden vatandaşlar ile bürokratların bir araya gelmesi dolayısıyla mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bayburt'un birlik ve beraberliğin yaşandığı en güzel şehirlerden biri olduğunu belirten Eldivan, protokol üyelerinin ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Törende, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ile Belediye Başkanı Mete Memiş de konuşma yaparak herkesin bayramını kutladı.

Vali Eldivan, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bayburt Devlet Hastanesi'nde görevi başındaki personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

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