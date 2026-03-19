Batman'da yabancı uyruklu öğrenciler için iftar programı düzenlendi

Batman'da İHH Batman İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen iftar programında Sudan, Çad, Somali, Mısır ve Fildişi Sahili'nden gelen yabancı uyruklu öğrencilere sofralar kuruldu. Dernek Başkanı Latif Kaya, Ramazan'ın birlik ve beraberlik içinde geçirilen bir dönem olduğunu belirtti.

Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin Batman'da yalnız olmadığını ifade eden Kaya, "Bizler aynı insanlık ailesinin fertleriyiz. Coğrafyalarımız farklı olsa da gönüllerimiz birdir. Soframızı paylaşmak ve sizleri misafir etmek bizim için mutluluktur. Ramazan ayının bereketiyle kurulan bu sofralar, aramızdaki dostluğu daha da güçlendirecektir." diye konuştu.

Kaya, Türkiye'nin tarih boyunca mazlumlara kapılarını açtığını ve Batman halkının da misafirperverliğiyle öne çıktığını vurguladı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
