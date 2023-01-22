Batman'da binlerce vatandaş İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti

İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki gösteride Kur'an-ı Kerim yakmasının yarattığı infial devam ediyor. Batman'da bir araya gelen binlerce vatandaş, İsveç'teki skandal eylemi protesto etti.

Aşırı sağcı Danimarka- İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan'un dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıran eylemini tekrarlayarak yine Kuran-ı Kerim yakması İslam dünyasının tepkisini çekti. Skandal olayla ilgili Türkiye de tepki gösterirken, yurdun dört bir yanında vatandaşlar çeşitli gösteriler yaptı.

BATMAN'DA BİNLERCE VATANDAŞ BİR ARAYA GELDİ

Batman'da ise binlerce vatandaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya karşı toplanarak skandal olayı protesto etti. Gösterilerde "İsveç şaşırma sabrımızı taşırma" ve "Çekin biz ellerinizi Kur'an'ımızdan" gibi sloganlar atıldı.

NE OLMUŞTU?

Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla İsveç polisinin Türkiye büyükelelçiliği önünde yapacağı eyleme izin verdiğini vurgulamış ve herkesi sosyal medya hesaplarından eyleme davet etmişti. Paludan, TSİ ile saat 15.00'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki bir alanda İsveç polisinin aldığı güvenlik önlemleri arasında elinde bir çakmak ile uzun bir açıklama yaptı. Paludan daha sonra Kuran-ı Kerim'i yakıp, elinde yanan Kuran-ı Kerim ile açıklamalarına devam etti. Eylem sırasında İsveç polisinin Paludan'a müdahale etmediği görüldü.

İşte Batman'dan görüntüler;