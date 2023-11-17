Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağış ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yağışların pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'deki iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yarın öğleden sonra kuvvetli yağış, 150 metre üzeri rakımlı yerlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Kuvvetli yağışların pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.