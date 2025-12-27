Haberler

Meteorolojiden Batı Karadeniz için yoğun kar uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop'un kuzeybatısı için yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer 20 cm üzeri yoğun kar yağışı tahmin ediyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmurla başlayıp karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olacağı değerlendiriliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların, pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
