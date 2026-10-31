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Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin birinci zabiti Rahmi Temel İzmir'de toprağa verildi

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Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin birinci zabiti Rahmi Temel (61), İzmir Karşıyaka'da toprağa verildi. Kızı Merve Temel, 2 ay süren çalışmalarla 720 metreden çıkarılan babası için kazanın aydınlatılmasını ve sorumluların hesap vermesini istedi.

Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin mürettebatından Rahmi Temel, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Rahmi Temel'in (61) cenazesi işlemlerin ardından İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.

Temel'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emekli seyir astsubay kıdemli başçavuş olduğu öğrenilen Temel'in cenaze törenine eşi Semra Temel, kızları Merve Temel ve Aslı Temel Büyük ile yakınları katıldı.

Temel'in eşi ve kızları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

"Denizler onu bizden aldı"

Rahmi Temel'in kızı Merve Temel, gazetecilere babasının denize büyük tutkusu olduğunu söyledi.

Babasının denizden kopamadığını anlatan Temel, "Son bir buçuk senedir 'gitmeyeceğim artık.' diyordu. Ama denizden koparamadık onu. Bir vapura bile binse hemen motorları, kaptanları izlerdi. Yüzmeyi çok severdi. Bize de deniz sevgisini o aşıladı. Ama şimdi denizler onu bizden aldı. Firmaya bir hafta önce başlamıştı. Bu ilk seferiydi. Babamızı çok seviyorduk. Bu kadar basit bir kazada kaybetmek bizim içimizi çok acıtıyor." dedi.

Temel, olayın aydınlatılması ve benzer kazaların önlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Kazaya ilişkin sorumluların hesap vermesini istediklerini belirten Temel, kazanın başka bir geminin rotasını ihlal etmesi nedeniyle meydana geldiğini öne sürerek, "Babamıza ulaşmak için 2 aydır mücadele veriyoruz. Onu toprağa ulaştırmak için uğraştık. İki ayın sonunda yetkililer sesimizi duydu ve 720 metreden çıkardılar." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Eylül'de Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan "M/T Alsu" ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında olay bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedenine daha ulaşılmıştı.

Ceset, kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Çalışmalarda 14 Eylül'de "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'ın da cesedine ulaşılmıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar tarafından 28 Ekim'de geminin battığı bölgede yürütülen su altı görüntüleme çalışmaları sırasında geminin saclarına takılı halde bir erkek cesedi bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemenin ardından cesedin batan geminin birinci zabiti Rahmi Temel'e ait olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
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