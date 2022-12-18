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Başsavcılık mezarın açılması talebini reddetti, sosyal medya yıkıldı! Herkes aynı soruyu soruyor

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2009 yılında İstanbul'da vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun intiharındaki şüpheleri nedeniyle mezarın açılması için başsavcılığa başvuruda bulunmuştu. Başsavcılık, Karabulut ailesinin talebini reddederken yaşanan gelişme sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Özellikle Twitter'da onlarca kullanıcının "Cem Garipoğlu ölmedi mi?" sorusunu yönelttiği dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'da 3 Mart 2009'da vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için başsavcılığa başvuruda bulunmuştu. Mezarın açılması talebi başsavcılık tarafından reddedilirken aile avukatı Rezan Epözdemir konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Epözdemir açıklamasında, "Müvekkil Süreyya Karabut yaklaşık 1 ay önce Cem Garipoğlu'nun ölmemiş olma ihtimaline istinaden vicdanen de rahatlamak için mezarın açılması ile ilgili gerekli hukuki başvuruların yapılmasını istedi. Kendisi yazılı talimatı da verdi. Biz de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konuda başvurumuzu yaptık. Mezarın açılmasını, fethi kabir işleminin yapılmasını talep ettik. Buna ilişkin talebimizi sunduk. Başsavcılık bu talebimizi geldiğimiz nokta itibari ile reddetmiş. Bu nihai bir karar değil. Bu karara ilişkin olarak itiraz hakkımız var. İtiraz hakkımızı kullanacağız. Sonuna kadar hukuki girişimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Garipoğlu'nun mezarının açılması talebinin başsavcılık tarafından reddedilmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Özellikle Twitter kullanıcılarının art arda yaptıkları yorumlar sonrası "Cem Garipoğlu" etiketi kısa sürede TT oldu. İşte o tepkilerden bazıları;

Başsavcılık mezarın açılması talebini reddetti, sosyal medya yıkıldı: Cem Garipoğlu ölmedi mi?

Başsavcılık mezarın açılması talebini reddetti, sosyal medya yıkıldı: Cem Garipoğlu ölmedi mi?

Başsavcılık mezarın açılması talebini reddetti, sosyal medya yıkıldı: Cem Garipoğlu ölmedi mi?

Başsavcılık mezarın açılması talebini reddetti, sosyal medya yıkıldı: Cem Garipoğlu ölmedi mi?

Başsavcılık mezarın açılması talebini reddetti, sosyal medya yıkıldı: Cem Garipoğlu ölmedi mi?

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda dikkat çekmiş ve büyük tepki oluşmuştu.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu'nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili şüphesini dile getirerek mezarının açılmasını istemişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Münevver Karabulut Cem Garipoğlu Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Busra Engem:

Sence herhangi bir kanunu fakire uygulayıpta zengine uygulamayinca ne kanunu olursa olsun adaletli olacağını mı zannediyorsun, sonuçta o kararı yine insanoğlu verecek ülkemizde Zengin yalakalığı ve paraya itimat olduğu sürece ne kanunu olursa olsun her zaman olan fakir garibana olur

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Ercan Ercan:

İnsanoğlu nu yönetmek için insanoğlu nun yazdığı değil Allah ın yazdığı kanunlar uygulansa daha adaletli bir yargı olur

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Akif varlık:

Allahın kanunlarını insanoğlu uygulayacak ama.. uygulayacak insanlara çok güveniyorsun heralde

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