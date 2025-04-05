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Başkentte Sağanak, Mamak'ta İki Daireyi Su Bastı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, bir apartmanın giriş alt katındaki iki daireyi su bastı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, su tahliyesi gerçekleştirirken, dairelerde eşyaların hasar gördüğü bildirildi.

Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle Mamak ilçesindeki iki daireyi su bastı.

Uzgörenler Sokak'taki 4 katlı binanın giriş altı katındaki iki daireyi, kentte etkili olan sağanağın ardından su bastı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce dairelerdeki su tahliye edilirken, eşyalarda hasar meydana geldi.

Annesinin evini su basması üzerine olay yerine geldiğini söyleyen Özgür Şener, daha önce de aynı olayı yaşadıklarını ifade etti.

Önceki su baskında eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten Şener, şunları söyledi:

"Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Daha önce eşyalarımızın tamamını çöpe attık. Eşyalarımızı yeniledik. Bu, ikinci sefer su basması oldu. Evde değildik. Komşularımız haber verdi. Eve geldiğimizde komple su doluydu. Evin içerisi göl gibi. Annem yaşlı, evde tek kalıyordu. Aşağıda ağlıyor. Morali bayağı bozuk."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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