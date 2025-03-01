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Mansur Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajıyla ilgili "Daha önce hükümetin söylediği 'kayıtsız, şartsız' bir çağrıydı ama baktığımız zaman ek cümlelerde silahın bırakılması için hukuki bazı düzenlemelerin yapılması şart koşulmuş. Yani kayıtsız, şartsız değil şart var ortada" ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında İmralı'ya yaptığı çağrı ile başlayan süreç dün canlı yayında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının DEM Partili yetkililer tarafından okunmasıyla devam etti. İmralı'ya yapılan ziyaretler ve görüşmeler sonunda Abdullah Öcalan, kendi el yazısıyla yazdığı mektupla "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendini feshetmelidir" dedi.

Ne diyeceği merak konusuydu! Öcalan'ın çağrısına Yavaş'tan ilk yorum

BİR AÇIKLAMA DA YAVAŞ'TAN GELDİ

Sadece Türkiye'de değil dünyada da en çok konuşulan konulardan biri olan mesajla ilgili bir değerlendirmede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Ramazan ayının ilk sahurunda gençlerle buluşan Yavaş, Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Yavaş, cevap vermek için çağrının sonucunu görmeleri gerektiğini belirtti.

Ne diyeceği merak konusuydu! Öcalan'ın çağrısına Yavaş'tan ilk yorum

"ORTADA BİR ŞART VAR"

Daha önceden bunların denendiğini ve başarısız olduğunu ifade eden Yavaş, "Daha önce hükümetin söylediği 'kayıtsız, şartsız' bir çağrıydı ama baktığımız zaman ek cümlelerde silahın bırakılması için hukuki bazı düzenlemelerin yapılması şart koşulmuş. Yani kayıtsız, şartsız değil şart var ortada. Ayrıca topu kongreye atmış, 'Kongreyi toplayın, bir karar alın' demiş. Yani bir yerde de kendisini geri çekmiş. Bekleyip göreceğiz ne var, ne yok? Her şeyden önce çözüm yolunun Meclis olduğunu her defasında söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı verecektir. Çünkü bu konuda ülkemiz çok acı çekmiştir. Böyle bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir iyimserliğe kapılamıyoruz. Çünkü daha önce başarısız olan çağrılar da olmuştur. Bekleyip görmeyi tercih ederim" şeklinde konuştu.

BİNALİ YILDIRIM'IN SÖZLERİNE ATIFTA BULUNDU

Sözlerinin devamında "Sürece temkinli yaklaşıyorum" diyen Yavaş, şöyle devam etti: "Bunun da nedeni, Sayın Binali Yıldırım'ın bugün yaptığı açıklamalara baktığımız zaman 66. Maddenin değiştirilebileceği gibi yani sanki daha önceden söz verilmiş gibi ve 'Sayın Cumhurbaşkanının ilahi nihayet sonsuza kadar cumhurbaşkanı seçilmesinin önü açılmalıdır' diyor."

Mansur Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Mansur başkan o makama kimlerin oyu ile geldiğinizi hatırlayın. yoksa dem liler size medya karşısında hatırlatacaklardır

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Haber YorumlarıRealist:

Belediye başkanına sorulan soruya bakın.. Önce Ankarada 1 metre metro yok, yol, köprü hizmet yok. Senelik 100 milyar tl nereye gidiyor ? Bunu sorun.. Siz chp li belediye başkanısınız, sahurla ne işiniz var diye sorun. bu laikliğe aykırı değilmidir, ? Bunu sorun...

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Aday ol oyum sana Allah'ın izniyle. Ama millet Bu Tayyip ne yapsa inanıyor bu millete herşey müstahak

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Bu adamın karekteri iyi olabilir ama ülke yönetecek vasıf kendisinde yok bunu kendisine sorsanız o bile haklısın der. Ankarayı yönetmekle Türkiye’yi yönetmek arasında çok fark var Ankarayı ben dahil bir çok insan yönetir zaten

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

YANI PKK DIYORKI BIZ BASLADIK BIZ BIRAKIRIZ....TÜRK DEVLETI KIM?

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Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Van da sayın apo bey diyen yavaş milliyetçi mi oldun

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

terör örgütü kesinlikle silah bırakmayacaktır bu bur fiyaskoyla sonuçlanacaktır

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Haber Yorumlarıccg5smx4yr:

bunlardan ekmeğini kaos ve kandan sahte milliyetçilikten çıkarıyor yoksa bunu üç koyun vermem

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Haber Yorumlarızafer_karabalik:

oy aldığı seçmene ihanet etmesin

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Haber YorumlarıErol Birol :

Başkanım kafana takma akp ye oy verenlere herşey müstehak. Yakında yine kandırıldık deyip helallik isterler her zaman yaptıkları gibi. Bir insanda sorgulama kabiliyeti bitmişse yapacak bir şey yoktur.

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