Mansur Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında İmralı'ya yaptığı çağrı ile başlayan süreç dün canlı yayında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının DEM Partili yetkililer tarafından okunmasıyla devam etti. İmralı'ya yapılan ziyaretler ve görüşmeler sonunda Abdullah Öcalan, kendi el yazısıyla yazdığı mektupla "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendini feshetmelidir" dedi.

BİR AÇIKLAMA DA YAVAŞ'TAN GELDİ

Sadece Türkiye'de değil dünyada da en çok konuşulan konulardan biri olan mesajla ilgili bir değerlendirmede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Ramazan ayının ilk sahurunda gençlerle buluşan Yavaş, Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Yavaş, cevap vermek için çağrının sonucunu görmeleri gerektiğini belirtti.

"ORTADA BİR ŞART VAR"

Daha önceden bunların denendiğini ve başarısız olduğunu ifade eden Yavaş, "Daha önce hükümetin söylediği 'kayıtsız, şartsız' bir çağrıydı ama baktığımız zaman ek cümlelerde silahın bırakılması için hukuki bazı düzenlemelerin yapılması şart koşulmuş. Yani kayıtsız, şartsız değil şart var ortada. Ayrıca topu kongreye atmış, 'Kongreyi toplayın, bir karar alın' demiş. Yani bir yerde de kendisini geri çekmiş. Bekleyip göreceğiz ne var, ne yok? Her şeyden önce çözüm yolunun Meclis olduğunu her defasında söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı verecektir. Çünkü bu konuda ülkemiz çok acı çekmiştir. Böyle bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir iyimserliğe kapılamıyoruz. Çünkü daha önce başarısız olan çağrılar da olmuştur. Bekleyip görmeyi tercih ederim" şeklinde konuştu.

BİNALİ YILDIRIM'IN SÖZLERİNE ATIFTA BULUNDU

Sözlerinin devamında "Sürece temkinli yaklaşıyorum" diyen Yavaş, şöyle devam etti: "Bunun da nedeni, Sayın Binali Yıldırım'ın bugün yaptığı açıklamalara baktığımız zaman 66. Maddenin değiştirilebileceği gibi yani sanki daha önceden söz verilmiş gibi ve 'Sayın Cumhurbaşkanının ilahi nihayet sonsuza kadar cumhurbaşkanı seçilmesinin önü açılmalıdır' diyor."