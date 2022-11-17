Başakşehir'deki kazada eşi ölen engelli koca: Elim ayağımdı şimdi ne yapacağım Güncel Haberler BAŞAKŞEHİR'de tekerlekli sandalyedeki engelli eşi Bekir Berber'in arkasından yolda yürüyen Ayşe Berber otomobilin çarpmasıyla iki aracın arasında kalarak hayatını kaybetti. BAŞAKŞEHİR'de tekerlekli sandalyedeki engelli eşi Bekir Berber'in arkasından yolda yürüyen Ayşe Berber otomobilin çarpmasıyla iki aracın arasında kalarak hayatını kaybetti. Kazada kasıt olduğunu ileri süren Berber'in ailesi otomobil sürücüsü M.Ç.'nin tutuklu yargılanmasını istedi. Engelli koca Bekir Berber, "Yolun kenarından giderken araba bize arkadan çarptı. Elim ayağımdı, ben şimdi ne yapacağım? 25 senedir bana bebek gibi baktı. Tek başıma kaldım" dedi. Kaza, 10 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Ayşe Berber(56), engelli eşi Bekir Berber'le (58) birlikte gezmeye çıktı. Yolda tekerlekli sandalyeli eşinin arkasından yürüyen Ayşe Berber'e M.Ç.'nin kullandığı 22 AF 806 plakalı otomobil çarptı. İki aracın arasına sıkışan Ayşe Berber, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü M.Ç. de polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. M.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yoğun bakımda tedavi edilen Ayşe Berber, kazadan bir gün sonra hayatını kaybetti. Berber, Arnavutköy Tayakadın Yeni Mezarlığı'na defnedildi. "25 SENEDİR BANA BEBEK GİBİ BAKTI" Kazayı anlatan engelli koca Bekir Berber, "Eşimle evden çıktık, durağa doğru gidiyorduk. Gezmeye çıkmıştık. Kaldırımın girişi kapalıydı, yolun kenarından giderken araba bize arkadan çarptı. Ben şimdi ne yapacağım? Tek başıma kaldım. O elim ayağımdı, ben 40 senelik evliyim. Ben başka ne yapabilirim. Bana kim bakacak, ben ne olacağım? Ben hastayım. Şekerim var tansiyonum var, aniden bayılıyorum. Mecbur benim arkamdan gelmek zorundaydı. 25 senedir bana bebek gibi baktı. Ben şimdi ne yapacağım? Sürücünün cezası neyse çeksin. Benim hayatım söndü, hayatım kaydı. Bir gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Ben devlete yalvarıyorum. Gereken neyse yapılsın. Ben maddi istemiyorum, manevi istiyorum. Benim hayatım söndü, benim çektiğim acıyı o da çeksin istiyorum" dedi. "ŞÜPHELİNİN TUTUKSUZ YARGILANIYOR OLMASI VİCDANLARIMIZI YARALAMIŞTIR" Aile avukatlarından Furkan Cıklaşahin de, "Olay günü merhum Ayşe Berber'in sağlık durumu göz önünde bulundurulmadan, şüphelinin tutuksuz yargılanıyor olması vicdanlarımızı yaralamıştır. Şüphelinin tutuklanması gerektiği kanaatindeyiz. Güvenlik kamerası izlendiğinde, açıkça görülüyor ki, kaza tamamen kasıtlı olarak işlenmiş. Kesinlikle ihmalden çok daha fazlası var. Biz gerekli yasal işlemlerin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. "CAYDIRICILIK İÇİN TUTUKLU YARGILANMASI GEREKİR" Diğer aile avukatı Oğuzhan Akıncı ise, "Buna bir kaza diyemeyiz. Bunda bir kaza yok kasti hareket var. Görüntüler incelendiğinde şüpheli duruyor, yönünü çeviriyor ve tekrardan Ayşe Berber'in üzerine sürüyor. Burada bir hem yaralanma hem de ölüm olayı var. Ölen kişinin eşi Bekir Berber, engelli. O da hayatta tek başına kaldı. Tek desteğini kaybetti. Caydırıcılık için tutuklu yargılanması gerekir. Biz bu olayın takipçisi olacağız. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Onunla ilgili gerekli başvuruları yaptık. Savcılarımızın da gerekli soruşturmayı yapıp, kişinin yaptığı eylemin sonucunda kasti bir hareket olduğunu gördükten sonra tutuklu yargılanmaya çevireceğini düşünüyoruz. Dosyanın takipçisi olacağız" dedi. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Başakşehir Güncel Haberler

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